Самый трудовой праздник! В стране отметили «Дожинки» – аграрии делятся впечатлениями
В этом году сельское хозяйство прошло определенный стресс-тест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жатва выдалась непростой. Приходилось работать с оглядкой на погоду. Но аграрии справились. А значит, можем, если захотим. Да и пришло время пожинать плоды многолетних трудов. Александр Лукашенко еще на заре своего президентства сделал ставку на сельское хозяйство. Не перешел на модное в то время фермерство, а сохранил знакомый для белорусских крестьян уклад и не прогадал.
На выходных в стране отмечали «Дожинки» в четырех областях, которые показали, что наши аграрии умеют работать в любых условиях.
Как прошел праздник хлеборобов? Мы побывали в каждом регионе.
Аграрии самого северного региона отмечали «Дожинки» в Чашниках. Колоритно и с размахом. Да и в Витебском регионе в этом сезоне постарались на славу. Север страны – и без того зона рискованного земледелия. А в этом году и вовсе за урожай пришлось поволноваться. В самый разгар жатвы глава государства собрал селектор. Это тоже хорошо известная белорусская традиция. В тот жаркий июльский день, кажется, больше всего досталось Витебской области. Подробности.
Что помогло Витебскому региону больше, крепкие наставления Президента, внутренняя мобилизация, запас прочности или все вместе, уже в целом не так и важно. Главное – дали стране зерна. Более миллиона тонн. Причем увеличили сбор – на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Все, кто был на «Дожинках», не скупились на похвалу. Но сами виновники торжества, как всегда, были скромны и искренни. Читайте здесь.
«Дожинки» пошли на пользу и самому городу. Чашники преобразились, а в следующем году главный праздник хлеборобов будут принимать в Миорах.
«Дожинки» – яркий и самобытный аккорд жатвы. Так их встречали на юге страны – в Лельчицах. Почти 500 экипажей в Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна, в их числе 36 молодежных, и это особая страница в жатве. О том, как собираются решать кадровые вопросы, Иван Крупко докладывал Президенту перед всей страной. Ставку делали на молодых. Подробности.
В каждой области с проблемами справлялись по-своему. Главное, не ждали погоды, а применяли креативный подход. В итоге общий намолот Гомельщины превысил миллион тонн. А первенство в области забрал Буда-Кошелевский район.
Лельчицы принимают областные «Дожинки» – на главной площади прошло чествование хлеборобов. Читайте здесь.
Для Лельчиц по-настоящему «хлебным» этот год был и на подарки. К «Дожинкам» в райцентре обновили почти две сотни объектов, и в этом тоже есть заслуга хлеборобов. Так что «Дожинки» – хороший повод поблагодарить аграриев за их труд и наше сытое завтра.
А так аграриев встречают в Кричеве, который в этом году стал столицей «Дожинок» Могилевской области. Жатва в этом регионе объединила всех. На праздник аграриев приехал лично министр внутренних дел, чтобы поздравить сотрудников, которые участвовали в жатве.
На Могилевщине в начале уборочной из милиционеров сформировали отдельный мехотряд, который работал в полях наравне с профессионалами. В итоге вклад правоохранителей – 10 тысяч тонн зерна.
О том, что милиция во время жатвы не может остаться в стороне, говорил и глава государства. Конечно, имели в виду их прямые обязанности. Но в Беларуси, особенно в разгар полевых работы, все мы немного аграрии. А на Могилевщине работа была налажена. Пока в одном районе шли дожди, в другом поспевало зерно, туда и бросали основные силы. В итоге собрали более миллиона тонн. Рекорд!
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Была договоренность с министрами, спасибо, они помогли нам. Ребята вышли на работу, отработали классно, показали, как надо работать.
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