Самый трудовой праздник! В стране отметили «Дожинки» – аграрии делятся впечатлениями

В этом году сельское хозяйство прошло определенный стресс-тест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жатва выдалась непростой. Приходилось работать с оглядкой на погоду. Но аграрии справились. А значит, можем, если захотим. Да и пришло время пожинать плоды многолетних трудов. Александр Лукашенко еще на заре своего президентства сделал ставку на сельское хозяйство. Не перешел на модное в то время фермерство, а сохранил знакомый для белорусских крестьян уклад и не прогадал. На выходных в стране отмечали «Дожинки» в четырех областях, которые показали, что наши аграрии умеют работать в любых условиях. Как прошел праздник хлеборобов? Мы побывали в каждом регионе.

Аграрии самого северного региона отмечали «Дожинки» в Чашниках. Колоритно и с размахом. Да и в Витебском регионе в этом сезоне постарались на славу. Север страны – и без того зона рискованного земледелия. А в этом году и вовсе за урожай пришлось поволноваться. В самый разгар жатвы глава государства собрал селектор. Это тоже хорошо известная белорусская традиция. В тот жаркий июльский день, кажется, больше всего досталось Витебской области. Подробности. Что помогло Витебскому региону больше, крепкие наставления Президента, внутренняя мобилизация, запас прочности или все вместе, уже в целом не так и важно. Главное – дали стране зерна. Более миллиона тонн. Причем увеличили сбор – на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Все, кто был на «Дожинках», не скупились на похвалу. Но сами виновники торжества, как всегда, были скромны и искренни. Читайте здесь. «Дожинки» пошли на пользу и самому городу. Чашники преобразились, а в следующем году главный праздник хлеборобов будут принимать в Миорах.

«Дожинки» – яркий и самобытный аккорд жатвы. Так их встречали на юге страны – в Лельчицах. Почти 500 экипажей в Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна, в их числе 36 молодежных, и это особая страница в жатве. О том, как собираются решать кадровые вопросы, Иван Крупко докладывал Президенту перед всей страной. Ставку делали на молодых. Подробности. В каждой области с проблемами справлялись по-своему. Главное, не ждали погоды, а применяли креативный подход. В итоге общий намолот Гомельщины превысил миллион тонн. А первенство в области забрал Буда-Кошелевский район. Лельчицы принимают областные «Дожинки» – на главной площади прошло чествование хлеборобов. Читайте здесь. Для Лельчиц по-настоящему «хлебным» этот год был и на подарки. К «Дожинкам» в райцентре обновили почти две сотни объектов, и в этом тоже есть заслуга хлеборобов. Так что «Дожинки» – хороший повод поблагодарить аграриев за их труд и наше сытое завтра.