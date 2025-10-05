На основных магистралях Беларуси электрозаправочных станций достаточно – рассказали в «Маланке»

Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

И не всегда они работают. Это правда. Сама лично год назад по этой причине ехала из Ошмян в Островец на минимальном заряде в ночи. Кто пробовал, тот поймет. Тогда единственная зарядка в городе атомщиков буквально спасла. А сегодня их там три. В других регионах что?

Юлия Евсеенко, специалист аппарата при руководстве управления «Маланка» РУП «Белоруснефть»:

За 9 месяцев текущего года в стране было установлено свыше 400 станций. Национальный оператор сети АЗС планирует до конца года установить свыше 200 электрозаправочных станций. Составляя свою программу по строительству, мы в первую очередь берем во внимание несколько факторов. Мы освоили работу с ГИС-моделью. Это многофакторная модель, которая анализирует ряд показателей. Таких показателей, как уровень интенсивности транспортного трафика, планы по строительству новых домов. Но мы говорим не только про областные города и столицу нашей республики, мы говорим и про те районы, которые находятся в отдалении от центра. Основной задачей, которую перед нами ставит государство как перед национальным оператором «Маланка», это создание базовой инфраструктуры, которая как раз таки и включает покрытие основных магистралей.