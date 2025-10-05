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На основных магистралях Беларуси электрозаправочных станций достаточно – рассказали в «Маланке»

05 октября 2025 17:41
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Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:
И не всегда они работают. Это правда. Сама лично год назад по этой причине ехала из Ошмян в Островец на минимальном заряде в ночи. Кто пробовал, тот поймет. Тогда единственная зарядка в городе атомщиков буквально спасла. А сегодня их там три. В других регионах что?

На основных магистралях Беларуси электрозаправочных станций достаточно – рассказали в «Маланке»-2

Юлия Евсеенко, специалист аппарата при руководстве управления «Маланка» РУП «Белоруснефть»:
За 9 месяцев текущего года в стране было установлено свыше 400 станций. Национальный оператор сети АЗС планирует до конца года установить свыше 200 электрозаправочных станций. Составляя свою программу по строительству, мы в первую очередь берем во внимание несколько факторов. Мы освоили работу с ГИС-моделью. Это многофакторная модель, которая анализирует ряд показателей.

Таких показателей, как уровень интенсивности транспортного трафика, планы по строительству новых домов. Но мы говорим не только про областные города и столицу нашей республики, мы говорим и про те районы, которые находятся в отдалении от центра. Основной задачей, которую перед нами ставит государство как перед национальным оператором «Маланка», это создание базовой инфраструктуры, которая как раз таки и включает покрытие основных магистралей.

На основных магистралях Беларуси электрозаправочных станций достаточно – рассказали в «Маланке»-4

Юлия Евсеенко:
Сейчас мы переориентировались, мы устанавливаем супербыстрые станции, начиная от 180 кВт и заканчивая 300 кВт. На сегодняшний момент мы можем сказать, что все основные магистрали нашей республики закрыты. Среди наших партнеров есть интересная компания – поисково-спасательный отряд «Ангел», который как раз таки и занимается мобильной помощью в дороге. 

У них есть оборудование, которое оснащено для помощи тем, кто оказался в непростой ситуации на трассе. Мы уверены, что в перспективе какие-то мобильные устройства мы тоже будем внедрять.

# Алена Сырова # АЭС в Беларуси # АЭС

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