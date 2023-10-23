80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто

Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память жертв одного из самых трагичных событий в истории белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Яма». В символичном месте собрались свидетели страшных событий, руководство города и представители еврейской общественности. Отдали дань уважения и тем белорусам, которые помогали узникам выживать в стенах гетто.
Фрида Рейзман, узница Минского гетто:
Вспоминать это. Тут настолько масса ощущений. Тут понимаешь, что такое не может человек делать, пережить. Тут столько эмоций, что их не передать.
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Нам важно сюда приходить, мы организовываем эти памятные мероприятия. Несколько раз в год мы приходим сюда, на эту «Яму», где вспоминаем об этих ужасных событиях. И пока мы приходим сюда. Пока приводим нашу молодежь, приводим стариков и очевидцев тех событий, очень важно, чтобы они не повторились вновь и на нашей земле царила толерантная атмосфера. Не было места ксенофобии, расизму.
Более чем за два года существования Минского гетто нацисты уничтожили почти 100 тысяч евреев из Беларуси и других стран Европы.