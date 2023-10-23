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80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто

23 октября 2023 13:44
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Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто-1

Память жертв одного из самых трагичных событий в истории белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Яма». В символичном месте собрались свидетели страшных событий, руководство города и представители еврейской общественности. Отдали дань уважения и тем белорусам, которые помогали узникам выживать в стенах гетто.

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто-4

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:
Вспоминать это. Тут настолько масса ощущений. Тут понимаешь, что такое не может человек делать, пережить. Тут столько эмоций, что их не передать.

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто-7

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Нам важно сюда приходить, мы организовываем эти памятные мероприятия. Несколько раз в год мы приходим сюда, на эту «Яму», где вспоминаем об этих ужасных событиях. И пока мы приходим сюда. Пока приводим нашу молодежь, приводим стариков и очевидцев тех событий, очень важно, чтобы они не повторились вновь и на нашей земле царила толерантная атмосфера. Не было места ксенофобии, расизму.

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто-10

Более чем за два года существования Минского гетто нацисты уничтожили почти 100 тысяч евреев из Беларуси и других стран Европы.

# Великая Отечественная война # общество # Олег Рогатников # Фотофакт

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