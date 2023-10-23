80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто

Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память жертв одного из самых трагичных событий в истории белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Яма». В символичном месте собрались свидетели страшных событий, руководство города и представители еврейской общественности. Отдали дань уважения и тем белорусам, которые помогали узникам выживать в стенах гетто.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:

Вспоминать это. Тут настолько масса ощущений. Тут понимаешь, что такое не может человек делать, пережить. Тут столько эмоций, что их не передать.

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

Нам важно сюда приходить, мы организовываем эти памятные мероприятия. Несколько раз в год мы приходим сюда, на эту «Яму», где вспоминаем об этих ужасных событиях. И пока мы приходим сюда. Пока приводим нашу молодежь, приводим стариков и очевидцев тех событий, очень важно, чтобы они не повторились вновь и на нашей земле царила толерантная атмосфера. Не было места ксенофобии, расизму.