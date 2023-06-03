Самый народный и ожидаемый из фестивалей! Каким получился 2-й день «Вытоков» в Барановичах?

Новости Беларуси. К «Вытокам» – вместе! Масштабный проект Национального олимпийского комитета принимают Барановичи. В нынешнем сезоне это уже вторая остановка грандиозного культурно-спортивного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город знакомит со своими культурными особенностями и вовлекает в большую олимпийскую игру. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Ребенок доволен, счастлив, все в красках. Впервые видит такое ребенок. Очень понравилось, почаще бы такие мероприятия проходили в городе. Замечательно город преобразился.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Полтысячи малышей, им нет еще и 9 лет. С этого забега начинаются «Вытокі», с таких малых побед начинается чемпионство.

Я люблю бегать, я выносливый, у меня очень большая энергия. И я хочу себе медаль.

Город-локомотив Барановичи официально вступил в права хозяина фестиваля «Вытокі». Проект, который прославляет богатство национальной культуры и раскрывает таланты молодых белорусов, делает олимпийское движение поистине народным и вовлекает будущие поколения чемпионов. «Вытокі» превратились в праздник, который ждут с нетерпением, праздник, которому нестрашны расстояния. «Ребенок счастлив – куча подарков, конкурсов». Как проходят «Вытокі» в Барановичах? Эмоции посетителей.

Олимпийский квест для детей – это более 50 спортивных площадок, где ребенок может встретиться с олимпийскими чемпионами и приблизить для себя каждый из видов спорта.

Алексей Абалмасов, олимпийский чемпион:

Спорт полезен. Мне лично он ничем не навредил, проложил дорогу в жизнь. «Вытокі» продолжают удивлять. Юных эрудитов со всей области впервые объединяет квиз. А также в этом сезоне новая локация – игры нашего двора. Классики, резиночка и стрельба из рогатки – теперь опробуют и зумеры.

– Вы сами прыгали когда-то?

– Конечно, резиночка была самой любимой игрой в детстве.

– Хорошо было бы, помимо детей, еще усложненный уровень для взрослых параллельно, пока в очередях стоим.

– Чтобы мы тоже были увлечены.

Центр Барановичей заполнили ароматы гастрономических изысков. Здесь проходит фест «Капитал места», где можно познакомится с Брестской областью на вкус, от крафтовых блюд до промышленных гигантов.

Нам вельмі прыемна, што мы на такім фестывалі «Вытокі». Таксама мы запрашаем усіх на «Палескі ўюн», які пройдзе ў Пінскім раёне. Вёска Гарадзішча. Там будзе вельмі весела. Прыязджайце, не пашкадуеце.

«Вытокі» – это и конкурс вокалистов и впервые песенного текста. Победитель получит возможность записать авторскую песню. А еще гости присоединились к традиционному и обожаемому показу мод «Роднае – моднае», где коллекции представляют белорусские дизайнеры и первый национальный спортивный бренд.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси:

Большой спрос и интерес у спортсменов и у простых обывателей. Очень много людей интересуются. Кристина Протосовицкая:

А удивляет людей, что это белорусский бренд? Все привыкли к импорту? Виталий Островский:

Да, удивляет. Иногда спрашивают, из какой это страны. Впервые фестиваль «Вытокі» прошел в 2021 году. За два сезона тура по всей Беларуси гостями праздника стали более 200 тысяч человек. В Брестской области фест уже в третий.

Кристина Протосовицкая:

Такое возможно только на фестивале «Вытокі». Вас обнимают, любят и ценят наши символы – зубры. К олимпийскому квесту фестиваля присоединились более 60 тысяч детей. В Барановичах разыграли более 5,5 тысячи призов. И это пока рекорд третьего сезона.

Праздничная атмосфера, это семейное мероприятие. Очень интересно. Вышли с детьми, ребенок выиграл наушники. Очень приятно. Замечательное мероприятие.

Праздник шикарный, особенно для детей. Очень много квестов всяких. Моему ребенку четыре года, он нашел, где ему поиграть, чем заняться.