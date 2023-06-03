Самый народный и ожидаемый из фестивалей! Каким получился 2-й день «Вытоков» в Барановичах?
Новости Беларуси. К «Вытокам» – вместе! Масштабный проект Национального олимпийского комитета принимают Барановичи. В нынешнем сезоне это уже вторая остановка грандиозного культурно-спортивного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город знакомит со своими культурными особенностями и вовлекает в большую олимпийскую игру.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Ребенок доволен, счастлив, все в красках. Впервые видит такое ребенок. Очень понравилось, почаще бы такие мероприятия проходили в городе. Замечательно город преобразился.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Полтысячи малышей, им нет еще и 9 лет. С этого забега начинаются «Вытокі», с таких малых побед начинается чемпионство.
Я люблю бегать, я выносливый, у меня очень большая энергия. И я хочу себе медаль.
Город-локомотив Барановичи официально вступил в права хозяина фестиваля «Вытокі». Проект, который прославляет богатство национальной культуры и раскрывает таланты молодых белорусов, делает олимпийское движение поистине народным и вовлекает будущие поколения чемпионов. «Вытокі» превратились в праздник, который ждут с нетерпением, праздник, которому нестрашны расстояния.
«Ребенок счастлив – куча подарков, конкурсов». Как проходят «Вытокі» в Барановичах? Эмоции посетителей.
Олимпийский квест для детей – это более 50 спортивных площадок, где ребенок может встретиться с олимпийскими чемпионами и приблизить для себя каждый из видов спорта.
Алексей Абалмасов, олимпийский чемпион:
Спорт полезен. Мне лично он ничем не навредил, проложил дорогу в жизнь.
«Вытокі» продолжают удивлять. Юных эрудитов со всей области впервые объединяет квиз. А также в этом сезоне новая локация – игры нашего двора. Классики, резиночка и стрельба из рогатки – теперь опробуют и зумеры.
– Вы сами прыгали когда-то?
– Конечно, резиночка была самой любимой игрой в детстве.
– Хорошо было бы, помимо детей, еще усложненный уровень для взрослых параллельно, пока в очередях стоим.
– Чтобы мы тоже были увлечены.
Центр Барановичей заполнили ароматы гастрономических изысков. Здесь проходит фест «Капитал места», где можно познакомится с Брестской областью на вкус, от крафтовых блюд до промышленных гигантов.
Нам вельмі прыемна, што мы на такім фестывалі «Вытокі». Таксама мы запрашаем усіх на «Палескі ўюн», які пройдзе ў Пінскім раёне. Вёска Гарадзішча. Там будзе вельмі весела. Прыязджайце, не пашкадуеце.
«Вытокі» – это и конкурс вокалистов и впервые песенного текста. Победитель получит возможность записать авторскую песню. А еще гости присоединились к традиционному и обожаемому показу мод «Роднае – моднае», где коллекции представляют белорусские дизайнеры и первый национальный спортивный бренд.
Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси:
Большой спрос и интерес у спортсменов и у простых обывателей. Очень много людей интересуются.
Кристина Протосовицкая:
А удивляет людей, что это белорусский бренд? Все привыкли к импорту?
Виталий Островский:
Да, удивляет. Иногда спрашивают, из какой это страны.
Впервые фестиваль «Вытокі» прошел в 2021 году. За два сезона тура по всей Беларуси гостями праздника стали более 200 тысяч человек. В Брестской области фест уже в третий.
Кристина Протосовицкая:
Такое возможно только на фестивале «Вытокі». Вас обнимают, любят и ценят наши символы – зубры.
К олимпийскому квесту фестиваля присоединились более 60 тысяч детей. В Барановичах разыграли более 5,5 тысячи призов. И это пока рекорд третьего сезона.
Праздничная атмосфера, это семейное мероприятие. Очень интересно. Вышли с детьми, ребенок выиграл наушники. Очень приятно. Замечательное мероприятие.
Праздник шикарный, особенно для детей. Очень много квестов всяких. Моему ребенку четыре года, он нашел, где ему поиграть, чем заняться.
Город очень преобразился, стал более яркий, красочный, добавились цветы, скульптуры уличные.
Барановичи в ожидании яркого финала дня – большого концерта с дискотекой и фейерверком. Путешествие фестиваля продолжится по Беларуси до конца лета. Эмоции зажгут в Слониме, Глубоком, Костюковичах и Борисове.