Плетёные корзины, куклы и даже железные розы. Посмотрите на уникальные работы мастеров со всей Беларуси

Новости Беларуси. Фестиваль народных ремесел в Минске 3 июня собрал гостей со всех регионов страны. Ярмарка проходит уже в 14-й раз и с каждым годом становится все масштабнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для мастеров это возможность не только представить свое искусство, но и обменяться опытом с коллегами. Алина Мычко отправилась осваивать азы народных промыслов.

Сегодня в «Весеннем букете» – свыше 350 мастеров. Каждый привез с собой что-то свое, особенное: это и плетеные корзины, и куклы, и железные розы. На глазах у зрителей плетут пояса и расписывают ковры, вырезают ложки и деревянные картины. Горит кузнечный горн – подковы куют прямо на месте.

Алексей Корнеев, турист:

Колокольный звон, который разбудил меня (здесь в гостинице недалеко нахожусь), и я решил пройтись, посмотреть, как это все. Классно вообще. Это реально захватывает душу сейчас мою. Помимо традиционных работ, мастера предлагают новинки. Например, подставки для телефонов. В каждом изделии не только частичка души автора, но и много часов упорной работы.

Денис Ощепков, кузнец ручной художественной ковки:

Мастерство приходит со временем. Сначала, конечно же, не получалось ничего. Нужен опыт, время.

Светлана Клубович, руководитель кружка Кухчицкого сельского дома культуры:

У мяне, праўда, свістулькі вельмі доўга не атрымліваліся, не знаю чаму. Пасля мне адзін чалавек паказаў саму свістульку, як гэта можна зрабіць. Ну мне спадабалася, я вот прыдумала рабіць усякіх звяркоў, пташачак.

В их золотых руках народные ремесла оживают. Вековой опыт передается от матери к дочери, от отца к сыну. Когда пришло время выбирать профессию, Елена Михайловская не сомневалась. Ткачиха в четвертом поколении, она стала ученицей народного мастера, а теперь сама учит древнему ремеслу. В арсенале Елены множество различных техник: от традиционных до современных. А главное орудие труда досталось в подарок. Дубовым кроснам более 120 лет.

Елена Михайловская, методист Глубокского дома ремесел:

На гэты момант у кросны запраўлены ніткі – лен. Лен нам таксама падарылі. Мы калі ездзілі ў экспедыцыю, нам з вёскі Шарбаі аддалі ўжо гэтую гатовую аснову. Аснова – лен, як я і казала. Лічу, што гэта проста вот такі лёс. Ремесленники – хранители народных промыслов и традиций.

Татьяна Есис, руководитель кружка Кухчицкого сельского дома культуры:

Здесь вместо головки клали камешек. Считалось, если болит голова, камешек вот так потер о лоб, голову. Бросали этот камешек со словами: лети, лети камешек, головная боль уходи. И голова почему-то переставала болеть. Еще недавно многие народные ремесла увядали. Но теперь Беларусь по праву считается одной из первых стран Европы по числу сохранившихся видов промыслов. Некоторые работы мастеров сегодня можно было приобрести.

Алина Мычко, корреспондент:

На фестивале представлены самые разные искусства. Здесь даже можно отчеканить собственную монету. Давайте попробуем. Это и есть та самая монета, которую в следующую субботу получит счастливчик, правильно подобравший ключ к сундуку. Помимо мастер-классов, для гостей приготовили обширную развлекательную программу. Этот день в Верхнем городе сопровождали выступления лучших белорусских фольклорных коллективов. Поучаствовал и ансамбль из Калмыкии.

Мне очень все понравилось. Прямо здесь можно научиться, мастер-класс получить. И я окунулась в прошлое, побывала в деревне у бабушки.