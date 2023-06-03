«Ребёнок счастлив – куча подарков, конкурсов». Как проходят «Вытокі» в Барановичах? Эмоции посетителей

Новости Беларуси. К «Вытокам» – вместе! Масштабный проект Национального олимпийского комитета шагает по стране. Барановичи стал вторым городом в третьем сезоне грандиозного культурно-спортивного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июня один из крупнейших райцентров страны знакомит со своими культурными особенностями гостей и вовлекает в большую олимпийскую игру. «Вытокі» – проект, который прославляет богатство национальной культуры и раскрывает таланты молодых белорусов, делает олимпийское движение поистине народным и вовлекает будущие поколения чемпионов.

Валентина Дынич, директор ООО «БелБрендАудит»: На каждый квадратный метр, наверное, мы не встретим еще какое-то мероприятие, где количество семейных будет настолько велико. Поэтому я, помимо того, чем отличается, хочу подчеркнуть, чем хорош по-прежнему третий сезон. Это семейный фестиваль, где каждый может найти себе и дело по душе, и проявить себя.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: Может быть, ребенок на эстафете или локации выберет свое будущее спортивное направление и станет олимпийским чемпионом. У нас для этого буквально все есть. Дворцы спорта – легкоатлетические, хоккейные – сегодня популяризация через «Вытокі» является одним из приоритетных и прогрессивных методов вовлечения нашей молодежи, деток в спортивную жизнь.

Олимпийский квест для детей и 50 спортивных площадок. Новая локация 2023 года – «Игры нашего двора», где современные дети могут познакомиться с традициями еще своих родителей. А объединит ребят-эрудитов квиз «Вытокі». Впереди конкурс вокалистов и впервые – песенного текста. Победитель получит возможность записать авторский трек. А еще гостей ждет традиционный показ мод «Роднае-моднае», где коллекции представят белорусские дизайнеры. И яркий финал – гала-концерт.

Посмотрите, сколько людей приехало! Очень понравилось, почаще бы такое проводилось, было бы замечательно. – Это для детей развитие, это нужно, чтобы куда-то карапузов завести.

Нам очень понравился этот праздник. Мы даже удивлены, что в Барановичах такой огромный праздник. Давно хотели, в разные города ездили, а тут к нам приехал, очень здорово. И ребенок счастлив – куча подарков, конкурсов. Она везде участвовала. Мы очень довольны.

Напомним, впервые фестиваль «Вытокі» прошел в 2021 году. За два сезона тура по всей Беларуси участниками праздника стали более 200 тысяч человек, а к олимпийскому квесту присоединились более 60 тысяч детей.