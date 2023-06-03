Как Гомель и Жлобин готовятся к II Играм стран СНГ? Заглянули на главные спортплощадки городов

Новости Беларуси. Регионы продолжают подготовку к главному спортивному событию этого лета – II Играм стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юго-востоке страны соревнования будут принимать не только в областном центре, но и в районном. Жлобинская кузница олимпийцев станет площадкой для борьбы самбистов. Почему райцентру доверили честь принимать международное первенство и как готовятся к спортивному празднику в Гомеле? Узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

С появлением ледовой арены Жлобин стал ассоциироваться не только с городом сталеваров, но и с «Металлургом» на льду. Второй год подряд хоккейный клуб становится обладателем Кубка Президента Беларуси. Однако не только хоккеем живет райцентр. Буквально за 10 лет здесь появился настоящий спортивный квартал, где растят юных звезд. Комплекс построили по поручению главы государства. И время показало, что решение было верным. Сейчас в центре олимпийского резерва занимаются 1,3 тысячи детей – фактически каждый десятый ребенок райцентра. Отсюда начинают свой путь в большом спорте биатлонисты, волейболисты, гребцы и пловцы.

Про таких, как Дмитрий Кухаренко, говорят: как рыба в воде. В секцию плавания парень попал благодаря родителям: спорт должен был помочь справиться с астмой. Теперь о диагнозе перспективный пловец не вспоминает – грезит об олимпе. Говорит, что спортивная база в родном райцентре не хуже областной, а его спортивные достижения – заслуга местных тренеров.

Дмитрий Кухаренко, учащийся Гомельского областного центра олимпийского резерва:

Он будет наставлять тебя, все показывать и объяснять. Это, считай, как вторая семья. Тренер как второй отец или вторая мама. Ты больше времени будешь проводить с ним. Этот 50-метровый бассейн был первым и самым большим на юго-востоке страны. И по сей день он принимает крупные соревнования. Сегодня, к примеру, первенство региона.

Игорь Костенко, инструктор-методист Жлобинского центра олимпийского резерва:

Наши воспитанники регулярно попадают в составы национальной и сборной команд Республики Беларусь по плаванию. У нас есть хорошие примеры, когда мы из отделения плавания переводили детей, в частности, на греблю академическую. И наша воспитанница Кира Коваленко стала чемпионкой Европы юношеской.

Тренерский штаб из 40 человек культивирует семь олимпийских видов спорта. Громче всех здесь звучат имена хоккеистов: чтобы поддержать региональный феномен, в Жлобине открыли вторую ледовую арену для тренировок детей. Так, комплекс, выросший буквально на пустыре, стал центром притяжения спортсменов международного класса. В августе он примет соревнования II Игр стран СНГ.

Артем Говор, исполняющий обязанности директора Жлобинского центра олимпийского резерва:

В этом зале будут проходить на II Играх стран СНГ самбо, посадочных мест тут 1 500. Есть два зала: основной, где будут проводиться сами схватки, есть второй зал, он чуть меньше, там будет разминочный. Планируем принять в районе 250 участников.

К слову, жлобинские воспитанники также покажут свои силы на Играх – девушки выступят на первенстве по пляжному волейболу. А в Гомеле основной площадкой спортивных баталий станет Ледовый дворец, на арене которого сразятся дзюдоисты. Здесь же разместят и главную фан-зону региона.

Александр Асташонок, заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Затронуты практически все моменты. Начиная от брендирования городов (как Гомеля, так и Жлобина), брендирования самих объектов внутри, подготовки культурной программы, разработки отдельных туристических маршрутов, размещения и оснащения фан-зон.