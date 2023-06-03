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15 бесплатных концертов с участием мастеров искусств проведут в Александровском сквере в Минске

03 июня 2023 18:43
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Новости Беларуси. Цикл бесплатных концертов с участием мастеров искусств Беларуси стартовал в Александровском сквере в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 бесплатных концертов с участием мастеров искусств проведут в Александровском сквере в Минске-1

Проект «Губернаторский сад» открыли артисты Национального академического народного хора имени Цитовича. В их исполнении прозвучали всеми знакомые народные песни, а собравшиеся зрители с большим желанием их поддержали. Такая душевная связь оставила гостей под творческим впечатлением.

15 бесплатных концертов с участием мастеров искусств проведут в Александровском сквере в Минске-4

Нина Осипова, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Наши известные, интересные и разные коллективы будут работать здесь для зрителя в свободном формате. Если хочется послушать хорошую музыку, провести время в кругу друзей, почему бы не сделать это здесь, в нашем сквере, в городе, в центре.

15 бесплатных концертов с участием мастеров искусств проведут в Александровском сквере в Минске-7

Виктория Мочалина, артистка Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:
Это цикл концертов под открытым небом в Александровском сквере лучших белорусских коллективов, таких как солисты белорусского Большого театра оперы и балета. И «Хорошек» здесь можно будет увидеть, и солистов театра эстрады, и ансамбль «Свята», государственный ансамбль «Песняры», оркестр имени Финберга. И очень много еще различных сюрпризов.

Лучшие голоса в Александровском сквере будут звучать каждую субботу до 9 сентября. Завершит цикл бесплатных концертов «Музыка кино».

# Концерт в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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