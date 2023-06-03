15 бесплатных концертов с участием мастеров искусств проведут в Александровском сквере в Минске

Новости Беларуси. Цикл бесплатных концертов с участием мастеров искусств Беларуси стартовал в Александровском сквере в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Губернаторский сад» открыли артисты Национального академического народного хора имени Цитовича. В их исполнении прозвучали всеми знакомые народные песни, а собравшиеся зрители с большим желанием их поддержали. Такая душевная связь оставила гостей под творческим впечатлением.

Нина Осипова, заслуженный деятель искусств Беларуси: Наши известные, интересные и разные коллективы будут работать здесь для зрителя в свободном формате. Если хочется послушать хорошую музыку, провести время в кругу друзей, почему бы не сделать это здесь, в нашем сквере, в городе, в центре.

Виктория Мочалина, артистка Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:

Это цикл концертов под открытым небом в Александровском сквере лучших белорусских коллективов, таких как солисты белорусского Большого театра оперы и балета. И «Хорошек» здесь можно будет увидеть, и солистов театра эстрады, и ансамбль «Свята», государственный ансамбль «Песняры», оркестр имени Финберга. И очень много еще различных сюрпризов.

Лучшие голоса в Александровском сквере будут звучать каждую субботу до 9 сентября. Завершит цикл бесплатных концертов «Музыка кино».