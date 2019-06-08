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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня

08 июня 2019 12:31
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Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня.  

По сведениям Белгидромета, 8 июня с 14:30 до 22:00 в отдельных районах республики и с 15:00 до 20:00 в Минске прогнозируются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами возможен град.  

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +27°C до +31°C.  

На днях мы сообщали, что в воскресенье также возможны грозы, дожди и порывистый ветер.  

Зато будет тепло – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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