Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня

Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня.

По сведениям Белгидромета, 8 июня с 14:30 до 22:00 в отдельных районах республики и с 15:00 до 20:00 в Минске прогнозируются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами возможен град.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +27°C до +31°C.

На днях мы сообщали, что в воскресенье также возможны грозы, дожди и порывистый ветер.