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Самый крупный родник Беларуси. Узнали о кринице с глубиной 300 метров

10 июля 2024 08:52
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Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

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Самый крупный родник Беларуси. Узнали о кринице с глубиной 300 метров-1

Как ларец с изумрудами и бирюзой. Голубая криница в урочище Клины – чудо Беларуси. Это самая большая на Восточно-Европейской равнине криница. За сутки из источника «извергается» около 5 000 кубометров воды.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Вода невероятного цвета. Расскажите, это с составом связано?

Самый крупный родник Беларуси. Узнали о кринице с глубиной 300 метров-4

Лилия Ерашенко, главный специалист Славгородского райисполкома:
Да, состав голубой криницы гидрокарбонатнокальциевый. Площадь криницы составляет 25 метров. Ее ручей впадает в реку Голубу. Уникальность еще этой воды, что здесь круглый год температура 4 градуса. За счет естественного фильтра писчего мела, она является эталоном чистоты подземных вод. 

Анастасия Макеева:
Чернобыль когда произошел, деревню здесь выселили. Это никак не сказалось на качестве воды? 

Лилия Ерашенко:
Нет. Вода чистая, никаких элементов, радионуклидов здесь нет. 

Анастасия Макеева:
Вот говорят, что у криницы нет дна, правда это или неправда? Но там, где бьют ключи, такое ощущение, что вода как будто закипает. Может, исследования проводили? 

Лилия Ерашенко:
Да, в этом месте ныряли дайверы, и его дна и правда не достать, глубина примерно 300 метров.  Как бьют ключи, да, вы можете наблюдать. Они, как вода, бурлят.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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