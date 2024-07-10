Самый крупный родник Беларуси. Узнали о кринице с глубиной 300 метров

Уникальные домашние сыры! Белоруска рассказала, как возродила традиции и открыла бизнес – подробности здесь .

Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Как ларец с изумрудами и бирюзой. Голубая криница в урочище Клины – чудо Беларуси. Это самая большая на Восточно-Европейской равнине криница. За сутки из источника «извергается» около 5 000 кубометров воды.

Лилия Ерашенко, главный специалист Славгородского райисполкома:

Да, состав голубой криницы гидрокарбонатнокальциевый. Площадь криницы составляет 25 метров. Ее ручей впадает в реку Голубу. Уникальность еще этой воды, что здесь круглый год температура 4 градуса. За счет естественного фильтра писчего мела, она является эталоном чистоты подземных вод.

Анастасия Макеева:

Чернобыль когда произошел, деревню здесь выселили. Это никак не сказалось на качестве воды?

Лилия Ерашенко:

Нет. Вода чистая, никаких элементов, радионуклидов здесь нет.

Анастасия Макеева:

Вот говорят, что у криницы нет дна, правда это или неправда? Но там, где бьют ключи, такое ощущение, что вода как будто закипает. Может, исследования проводили?

Лилия Ерашенко:

Да, в этом месте ныряли дайверы, и его дна и правда не достать, глубина примерно 300 метров. Как бьют ключи, да, вы можете наблюдать. Они, как вода, бурлят.