«Где-то в игровой форме, а где-то в лекционной». Вот как в лагерях занимаются патриотическим воспитанием

Правильные каникулы с пользой. Свыше 64 тысяч школьников оздоровят в Минской области за летний период. Более половины из них побывают в лагерях с дневным пребыванием. Квесты, масштабные мероприятия и встречи с лидерами мнений. Как организовать отдых грамотно и чем занять ребенка в свободное от учебы время? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Назвали в честь позывного первой женщины-космонавта». История оздоровительного лагеря «Чайка» – подробности здесь.

Патриотическая тематика как красная нить проходит через все мероприятия с молодежью. Борисовская земля имеет богатое наследие. Земля пропитана болью и слезами. Но историческое прошлое здесь знает каждый школьник и бережно хранит память. Работают военно-патриотические клубы и лагеря, открываются тематические секции и проводятся мероприятия.