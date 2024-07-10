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«Где-то в игровой форме, а где-то в лекционной». Вот как в лагерях занимаются патриотическим воспитанием

10 июля 2024 08:44
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Правильные каникулы с пользой. Свыше 64 тысяч школьников оздоровят в Минской области за летний период. Более половины из них побывают в лагерях с дневным пребыванием. Квесты, масштабные мероприятия и встречи с лидерами мнений. Как организовать отдых грамотно и чем занять ребенка в свободное от учебы время? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Назвали в честь позывного первой женщины-космонавта». История оздоровительного лагеря «Чайка» – подробности здесь.

Патриотическая тематика как красная нить проходит через все мероприятия с молодежью. Борисовская земля имеет богатое наследие. Земля пропитана болью и слезами. Но историческое прошлое здесь знает каждый школьник и бережно хранит память. Работают военно-патриотические клубы и лагеря, открываются тематические секции и проводятся мероприятия.

«Где-то в игровой форме, а где-то в лекционной». Вот как в лагерях занимаются патриотическим воспитанием-1

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В рамках этого направления наши ребята не только в мероприятиях участвуют на базе лагерей, но также осуществляются выезды как по территории Борисовского района, где много памятных мест, так и за его пределы.

В оздоровительном лагере Чайка каждый год патриотическим мероприятиям особое внимание. Организовываются выставки с техникой, встречи с военными. Для более детального понимания в лагере создали большой информационный стенд – на нем фотографии героев, кто защищал Борисов. Их биографию и подвиги ребят заставлять учить не приходится. Сами понимают – это важно.

Подробности в видео.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Влада Родовская

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