«Назвали в честь позывного первой женщины-космонавта». История оздоровительного лагеря «Чайка»

Экологически чистая зона, сосновый бор и чистый воздух. И это не курорт. Образовательно-оздоровительный лагерь «Чайка», который расположился в пригороде Борисова, удивляет своей природной красотой. Между высокими деревьями уютные домики, спортивные и игровые площадки, а еще детский смех и улыбки.

Правильные каникулы с пользой. Свыше 64 тысяч школьников оздоровят в Минской области за летний период. Более половины из них побывают в лагерях с дневным пребыванием. Квесты, масштабные мероприятия и встречи с лидерами мнений. Как организовать отдых грамотно и чем занять ребенка в свободное от учебы время? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Ракицкая, директор Борисовского центра экологии и туризма:

Лагерь является нашим филиалом, лагерю почти 45 лет. В этом году у нас родилась легенда не только его создания, но и как появилось название в этом лагере. Мы знаем, что на этой территории располагались казармы, где размещались летчики. Возникла идея здесь разместить детский оздоровительный лагерь, решили назвать «Чайка». Но не в честь морской птички, а в честь позывного первой женщины-космонавта. Все мы знаем, что в этом году Марина Василевская полетела в космос, мы решили обыграть это. Легенда очень понравилась, теперь все они знают позывной первой женщины-космонавта. Марина Василевская и космическая тематика проходят у нас точкой-линией через все смены.

Недавно лагерь заметно преобразился. Здесь прошла масштабная модернизация. Кухня, домики, территория – созданы комфортные условия для всех.

Екатерина Ракицкая:

Сейчас лагерь – это четыре отряда, лагерь очень уютный и маленький, за лето могут оздоровиться всего 300 человек. Уютные и небольшие комнаты. В этом году смогли благоустроить наш лагерь, были заменены все окна, двери в спальных корпусах, в медблоке, в столовой, на кухне было заменено оборудование технологическое.