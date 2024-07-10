Уникальные домашние сыры! Белоруска рассказала, как возродила традиции и открыла бизнес
Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».
Мечта гурмана, или белорусский Прованс. Следующая точка – сливки для туристов. В деревне Рудня есть сырная долина. Ее хозяйка – Тамара Ивановна, как сейчас помнит запах клинкового с тмином. Мама и бабушка держали коров и варили домашние сыры. 15 лет назад решила возродить традиции и создала колоритную агроусадьбу. Теперь на дегустацию мягких сыров в день приезжает по несколько групп. Гастрономический рай.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Какой за этим стоит труд? Вот во сколько сыровар просыпается?
Тамара Твердовская, хозяйка агроусадьбы:
Просыпаемся мы в 5 часов. Начинается у нас дойка, кормление своего скота, коров, и потом уже варим сыры. Потом в обед снова дойка, снова варим сыры. Вечером снова дойка и варим сыры. И ложимся уже за полночь. У меня были люди и из Германии, из Франции были, из Италии. Они были в очень большом восторге от нашего сыра, что мы возродили традиции своих предков, им очень понравилось, наши сыры очень вкусные.
Анастасия Макеева:
То есть ничем не хуже, чем в Голландии, во Франции, а то и лучше?
Тамара Твердовская:
Может и лучше, да.
Вкусно, как у бабушки! Это лучший комплимент для сыровара. Она старается создать уютную атмосферу, с цветущим садом и сказочными фигурками. В гостевом домике проходят мастер-классы. Хозяйка не жалеет рецептов и готова научить всех желающих. Оттого книга отзывов растет от благодарностей на глазах. Пришло время и нам окунуться в молочные реки и попробовать себя в деле.
Тамара Твердовская:
И сейчас будем ожидать, пока наше молоко нагреется до 90 градусов. Вот у нас градусничек, будем мерить.
Анастасия Макеева:
В этом, наверное, и секрет, что все продукты свои, натуральные, и он очень вкусный получается.
Место воинской славы! Почему Петр I назвал битву при Лесной «Матерью Полтавской победы» – подробности здесь.
В линейке 5 видов сыров. Традиционный с чесночком и укропом, пикантный с острыми приправами, сладкий с цукатами, фирменный с пажитником и беспроигрышный сливочный.
Подробности в видео.