Уникальные домашние сыры! Белоруска рассказала, как возродила традиции и открыла бизнес

Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY». Мечта гурмана, или белорусский Прованс. Следующая точка – сливки для туристов. В деревне Рудня есть сырная долина. Ее хозяйка – Тамара Ивановна, как сейчас помнит запах клинкового с тмином. Мама и бабушка держали коров и варили домашние сыры. 15 лет назад решила возродить традиции и создала колоритную агроусадьбу. Теперь на дегустацию мягких сыров в день приезжает по несколько групп. Гастрономический рай. Анастасия Макеева, корреспондент:

Какой за этим стоит труд? Вот во сколько сыровар просыпается?

Тамара Твердовская, хозяйка агроусадьбы:

Просыпаемся мы в 5 часов. Начинается у нас дойка, кормление своего скота, коров, и потом уже варим сыры. Потом в обед снова дойка, снова варим сыры. Вечером снова дойка и варим сыры. И ложимся уже за полночь. У меня были люди и из Германии, из Франции были, из Италии. Они были в очень большом восторге от нашего сыра, что мы возродили традиции своих предков, им очень понравилось, наши сыры очень вкусные. Анастасия Макеева:

То есть ничем не хуже, чем в Голландии, во Франции, а то и лучше? Тамара Твердовская:

Может и лучше, да.