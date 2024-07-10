Купальские чудеса и обряды. Побывали на мастер-классе по плетению венка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В день летнего солнцестояния, когда силы воды, земли и огня объединялись, славянский народ готовился к одному из главных праздников года – Купалью. Наши предки верили, что именно на Купалье открывается магический портал в другое измерение. Все растения обретают неведомую силу, а мифические существа (русалки, лешие, черт) свободу. Кстати, под купальскую музыку люди не только водили хороводы, но и играли с огнем, в прямом смысле слова!

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Распальвалі вялікае вогнішча, і лічылася, што яно валодае цудадзейнай сілай. Можна было адзежу падносіць. Лічылася, што хворы, які адзене гэтую адзежу, будзе потым ужо здаровы. Канешне, з-за гэтага перапрыгвалі праз вогнішча.

Полина Чепа, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Традыцыйна на Купалле кожная дзяўчына павінна была сплесці для сябе вяночак і таксама для пэўнага хлопца, якога яна ўпадабала. Спачатку мы бяром пэўную прадку некалькі кветачак, а потым накладаем на яе іншыя ці кветачкі, ці травачкі. Глядзіце, мы кладзём крыж-накрыж, а потым перакручваем спераду гэтыя галіначкі нашай раслінкі і трымаем ручкай. Ну што, і вось такім чынам мы гэтую травічку перакладаем, абіраем нужны памер, прыкладаем да галавы, глядзім, як яно атрымалася, і фіксуем травічкай, каб завяршыць наш вяночак.