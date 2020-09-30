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Шествие в Минске, автопробег в Дубровно. В стране продолжаются акции «За Беларусь!»

30 сентября 2020 09:02
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Новости Беларуси. 30 сентября в Минске пройдет шествие за мирную Беларусь. Его участников ждут в 19:00 на площади Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие в Минске, автопробег в Дубровно. В стране продолжаются акции «За Беларусь!»-1

Небезразличные к судьбе страны пройдут по главной магистрали столицы до площади Победы, где возложат цветы к монументу и Вечному огню.

А в Дубровно сегодня стартует автопробег «За Беларусь!». Насыщенная программа дня начнется в 13:00 с открытого диалога с молодежью «Комсомол: Вчера. Сегодня. Завтра», посвященного 100-летию ВЛКСМ.

Шествие в Минске, автопробег в Дубровно. В стране продолжаются акции «За Беларусь!»-4

Далее в поддержку действующего политического курса страны состоится автопробег, участие в котором примут и байкеры. Маршрут протяженностью около 80 километров пройдет по местам боевой славы и воинским захоронениям района.

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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