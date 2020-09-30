Продажа долевой собственности в квартире. Что нужно знать

Квартира одна, а наследников много? Развелись и разделили квартиру с бывшим супругом? Вот вы и стали собственником доли в квартире. Если налаживать совместный быт не ваш вариант, то долю можно продать. Правда с соблюдением нескольких определенных условий. Первое – другие собственники имеют преимущественное право покупки. Александр Костюкевич, юрист:

Если мы захотим продать имущество третьему лицу, то в обязательном порядке мы должны направить извещение участникам долевой собственности о намерении продать, в этом извещении мы указываем цену объекта и иные условия договора. Если участник долевой собственности согласится купить по такому предложению, то мы обязаны продать ему. Если же он не согласится, то тогда мы вправе реализовывать третьим лицам.

Если собственников несколько, а у вас есть договоренность о продаже хотя бы с одним из них, то в таком случае, остальных уведомлять необязательно. Сделка оформляется по общим правилам, нужно лишь явиться к нотариусу и подписать договор купли-продажи. А как поступить, если собственник целенаправленно не получает извещение о продаже. До 2018 года такой вопрос решить мог только суд. Александр Костюкевич:

С 2018 года статьей 253 внесены изменения, согласно которым отказ от получения корреспонденции либо уведомления будет считаться надлежащим уведомлением.

Извещение о продаже доли рекомендуем направлять через нотариуса. При необходимости это поможет подтвердить факт вручения такого извещения или отказа адресата от его получения. Ваши дальнейшие действия зависят от реакции собственника. В любом случае, у него есть месяц, чтобы купить вашу долю. Александр Костюкевич:

Ни в коем случае не уменьшать цену по договору. Она должна быть реальной, потому что если в последующем сделка будет изменена, и он перестанет быть покупателем, то, конечно, будут рассматриваться сам договор и цена, которая указана в договоре.

Если вы продали свою долю с нарушением преимущественного права, дело не обойдется без суда. Александр Костюкевич:

Такие иски могут быть предъявлены в течение трех месяцев, когда лицо, чье право нарушено, узнало либо должно было узнать о нарушении такого права. И если весы Фемиды окажутся на его стороне, то он станет собственником вашей доли с обязанностью ее оплатить. При этом предыдущий покупатель сможет потребовать от вас возместить убытки.