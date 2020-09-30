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«Белавиа» 30 сентября возобновляет полёты в Москву

30 сентября 2020 09:14
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» 30 сентября возобновляет рейсы по маршруту Минск – Москва – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» 30 сентября возобновляет полёты в Москву-1

Раз в неделю самолеты будут приземляться в Домодедово. Частоту полетов установили авиационные власти России.

«Белавиа» 30 сентября возобновляет полёты в Москву-4

К слову, иностранным пассажирам на борту необходимо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, выданную не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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