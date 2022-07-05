Самые «суверенные» белорусы. Где в Минске 3 июля появилось на свет больше всего малышей?

Новости Беларуси. 5 июля в минском роддоме № 6 поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 июля в минском роддоме № 6 поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь личный праздник совпал с государственным сразу для восьми мальчиков, пяти девочек и двойни. Партизанский район в 2022 году по числу новорожденных в лидерах. Счастливые мамы принимали теплые слова благодарности за нелегкий женский труд и подарки от лидеров общественного объединения «Белая Русь».
Дарья Сергей, мать новорожденных:
Хочу сказать отдельное спасибо анестезиологу. Не помню эту женщину, но я ей очень благодарна, и врачу, который оперировал, потому что двойня была достаточно сложная, но врач был от бога. Старшего малыша назвали Владом, а младшего – Артуром.
Анастасия Жуковец, мать новорожденного:
Это наш первый ребенок, очень долгожданный. 6-я больница всегда славилась хорошим отношением, условиями. И это действительно так. Хочется сказать большое спасибо медперсоналу, потому что такого заботливого и поддерживающего в очень непростое для каждой девушки и женщины время нужно поискать.
Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина». Подробнее здесь.