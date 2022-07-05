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Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены

05 июля 2022 11:03
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Новости Беларуси. В Летнем амфитеатре в Витебске приступили к монтажу сценографии. Сразу несколько фур оборудования приехали рано утром 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены-1

Главная сценическая площадка международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» на протяжении 30 лет никогда не повторялась. По традиции это большое количество высококачественного оборудования: свет, экраны, звук. Декораторы обещают удивить не только мировыми тенденциями – увеличат и саму сцену Летнего амфитеатра. Впервые установят специальную платформу диаметром 6 метров, которая будет выходить в зрительный зал.

Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены-4

Алексей Одаренко, технический директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На подиум смогут подняться те артисты-исполнители, которые хотят быть ближе к нашему зрителю. А надеюсь, все они хотят быть ближе к зрителю и зритель хочет их видеть ближе к себе. Подиум войдет в центральный партер, чтобы сделать интерактив, контакт зрителя и артиста еще ближе. Контакт ближе. Наверное, душевнее и теплее само восприятие происходящего.

Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены-7

Окунуться в атмосферу «Славянского базара» теперь стало больше возможностей. Белорусская железная дорога назначила дополнительный международный поезд Витебск – Москва и обратно. Состав будет курсировать с 12 по 17 июля.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Алексей Одаренко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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