Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены

Новости Беларуси. В Летнем амфитеатре в Витебске приступили к монтажу сценографии. Сразу несколько фур оборудования приехали рано утром 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Летнем амфитеатре в Витебске приступили к монтажу сценографии. Сразу несколько фур оборудования приехали рано утром 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная сценическая площадка международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» на протяжении 30 лет никогда не повторялась. По традиции это большое количество высококачественного оборудования: свет, экраны, звук. Декораторы обещают удивить не только мировыми тенденциями – увеличат и саму сцену Летнего амфитеатра. Впервые установят специальную платформу диаметром 6 метров, которая будет выходить в зрительный зал.
Алексей Одаренко, технический директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На подиум смогут подняться те артисты-исполнители, которые хотят быть ближе к нашему зрителю. А надеюсь, все они хотят быть ближе к зрителю и зритель хочет их видеть ближе к себе. Подиум войдет в центральный партер, чтобы сделать интерактив, контакт зрителя и артиста еще ближе. Контакт ближе. Наверное, душевнее и теплее само восприятие происходящего.
Окунуться в атмосферу «Славянского базара» теперь стало больше возможностей. Белорусская железная дорога назначила дополнительный международный поезд Витебск – Москва и обратно. Состав будет курсировать с 12 по 17 июля.
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