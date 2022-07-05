Декораторы обещают удивить. В Летнем амфитеатре приступили к оформлению главной сцены

Новости Беларуси. В Летнем амфитеатре в Витебске приступили к монтажу сценографии. Сразу несколько фур оборудования приехали рано утром 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная сценическая площадка международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» на протяжении 30 лет никогда не повторялась. По традиции это большое количество высококачественного оборудования: свет, экраны, звук. Декораторы обещают удивить не только мировыми тенденциями – увеличат и саму сцену Летнего амфитеатра. Впервые установят специальную платформу диаметром 6 метров, которая будет выходить в зрительный зал.