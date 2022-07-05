«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром

Лена Климук, кулинар:

Сегодня на завтрак мы с вами приготовим драники с форелью и сливочным сыром.

Подготовим картофель для драников. Пока доделываем тесто, разогреем сковородку.

Добавляем желток и немного соли. Добавим совсем немножко муки. Перемешиваем.

Наша сковородка разогрелась. Смазываем ее растительным маслом. У нас будут красивые, ровные дранички. Заполняем ячейки и ждем.

Пока готовятся драники, мы подготовим форель и зелень. Нарезаем на небольшие ломтики.

Лук выглядит изящнее, если нарезать его под углом.

Можем сервировать наше блюдо. Выкладываем форель, сливочный сыр и свежий лук. Блюдо отлично подойдет для вашего выходного дня. Наше блюдо готово. Сочетайте ваши любимые продукты.