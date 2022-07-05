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«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром

05 июля 2022 08:36
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня на завтрак мы с вами приготовим драники с форелью и сливочным сыром.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-1

Подготовим картофель для драников. Пока доделываем тесто, разогреем сковородку.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-4

Добавляем желток и немного соли. Добавим совсем немножко муки. Перемешиваем.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-7

Наша сковородка разогрелась. Смазываем ее растительным маслом. У нас будут красивые, ровные дранички. Заполняем ячейки и ждем.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-10

Пока готовятся драники, мы подготовим форель и зелень. Нарезаем на небольшие ломтики.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-13

Лук выглядит изящнее, если нарезать его под углом.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-16

Можем сервировать наше блюдо. Выкладываем форель, сливочный сыр и свежий лук.

Блюдо отлично подойдет для вашего выходного дня. Наше блюдо готово. Сочетайте ваши любимые продукты.

«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром-19

Для драников с форелью понадобится:
Картофель – 2 штуки.
Сливочный сыр – 70 граммов.
Яйцо – 1 штука.
Форель – 70 граммов.
Лук – 1 пучок.
Мука – 1 столовая ложка.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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