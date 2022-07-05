«Отлично подойдёт для вашего выходного дня». Готовим драники с форелью и сливочным сыром

Лена Климук, кулинар:
Сегодня на завтрак мы с вами приготовим драники с форелью и сливочным сыром.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня на завтрак мы с вами приготовим драники с форелью и сливочным сыром.
Подготовим картофель для драников. Пока доделываем тесто, разогреем сковородку.
Добавляем желток и немного соли. Добавим совсем немножко муки. Перемешиваем.
Наша сковородка разогрелась. Смазываем ее растительным маслом. У нас будут красивые, ровные дранички. Заполняем ячейки и ждем.
Пока готовятся драники, мы подготовим форель и зелень. Нарезаем на небольшие ломтики.
Лук выглядит изящнее, если нарезать его под углом.
Можем сервировать наше блюдо. Выкладываем форель, сливочный сыр и свежий лук.
Блюдо отлично подойдет для вашего выходного дня. Наше блюдо готово. Сочетайте ваши любимые продукты.
Для драников с форелью понадобится:
Картофель – 2 штуки.
Сливочный сыр – 70 граммов.
Яйцо – 1 штука.
Форель – 70 граммов.
Лук – 1 пучок.
Мука – 1 столовая ложка.