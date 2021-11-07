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«За здоровый образ жизни». Чем занимался Президент в День Октябрьской революции

07 ноября 2021 13:43
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Новости Беларуси. В День Октябрьской революции Президента Беларуси запечатлели за колкой дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео разместил Telegram-канал «Пул Первого». Именно его создателям Александр Лукашенко, не отрываясь от дел, передал привет.  

«За здоровый образ жизни». Чем занимался Президент в День Октябрьской революции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Пул Первого» привет. Поблагодари за здоровый образ жизни. 

«За здоровый образ жизни». Чем занимался Президент в День Октябрьской революции-4

Источник информации, который первым рассказывает о первом, отмечает день рождения. Telegram-каналу исполнилось 2 года. Теперь у него свыше 100 тысяч подписчиков. У них всегда есть эксклюзивная возможность понаблюдать за Президентом, в том числе, в неформальной обстановке.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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