«За здоровый образ жизни». Чем занимался Президент в День Октябрьской революции

Новости Беларуси. В День Октябрьской революции Президента Беларуси запечатлели за колкой дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео разместил Telegram-канал «Пул Первого». Именно его создателям Александр Лукашенко, не отрываясь от дел, передал привет.

Источник информации, который первым рассказывает о первом, отмечает день рождения. Telegram-каналу исполнилось 2 года. Теперь у него свыше 100 тысяч подписчиков. У них всегда есть эксклюзивная возможность понаблюдать за Президентом, в том числе, в неформальной обстановке.