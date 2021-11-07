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«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию

07 ноября 2021 13:59
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Новости Беларуси. 7 ноября на аэродроме Липки под Минском белорусские спасатели встречали своих сослуживцев, которые вернулись из полугодичной командировки. С мая наши летные бригады МЧС помогали тушить лесные пожары в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию-1

Работа была непростая. Пожары на Средиземноморском побережье осложнялись горными условиями, где возгорание распространяется с большей скоростью, чем на равнине. Плюс сами полеты на порядок сложнее, чем в обычных условиях. Мастерство и профессионализм белорусских авиаторов высоко ценят зарубежные коллеги. Опыт взаимодействия МЧС Беларуси и Министерства лесного хозяйства Турции насчитывает почти 10 лет.

«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Экипажи качественно выполнили поставленную задачу. Техника исправна, люди здоровы, вернулись с высоко поднятой головой и хорошим качеством выполненных работ. Каждый год на протяжении более 10 лет наши авиаторы выполняют задачу по тушению пожаров в Турецкой Республике. К сожалению, страна такова, что они сегодня не могут без международной помощи в реализации задачи по тушению лесных пожаров.

«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию-7

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
Турецкий народ очень благодарен и турецкое правительство благодарно, неоднократно направляли письмо в Министерство по чрезвычайным ситуациям с благодарностью об оказании помощи. Поэтому все вернулись домой, все счастливы.

«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию-10

За полгода на двух вертолетах Ми-8 и Ми-26 (он вернулся в Беларусь из Турции чуть ранее) экипажи налетали 450 часов. Выполнили больше полутора тысяч сливов воды на очаги пожаров, перевезли 740 групп спасателей. В рамках международного сотрудничества наши авиаторы регулярно оказывают помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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