«Вернулись с высоко поднятой головой». Под Минском встретили спасателей, которые прилетели из командировки в Турцию

Новости Беларуси. 7 ноября на аэродроме Липки под Минском белорусские спасатели встречали своих сослуживцев, которые вернулись из полугодичной командировки. С мая наши летные бригады МЧС помогали тушить лесные пожары в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа была непростая. Пожары на Средиземноморском побережье осложнялись горными условиями, где возгорание распространяется с большей скоростью, чем на равнине. Плюс сами полеты на порядок сложнее, чем в обычных условиях. Мастерство и профессионализм белорусских авиаторов высоко ценят зарубежные коллеги. Опыт взаимодействия МЧС Беларуси и Министерства лесного хозяйства Турции насчитывает почти 10 лет.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Экипажи качественно выполнили поставленную задачу. Техника исправна, люди здоровы, вернулись с высоко поднятой головой и хорошим качеством выполненных работ. Каждый год на протяжении более 10 лет наши авиаторы выполняют задачу по тушению пожаров в Турецкой Республике. К сожалению, страна такова, что они сегодня не могут без международной помощи в реализации задачи по тушению лесных пожаров.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

Турецкий народ очень благодарен и турецкое правительство благодарно, неоднократно направляли письмо в Министерство по чрезвычайным ситуациям с благодарностью об оказании помощи. Поэтому все вернулись домой, все счастливы.