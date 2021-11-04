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Владимир Караник о крушении самолёта: «Окажем всё содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии»

04 ноября 2021 09:35
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Новости Беларуси. Семьям белорусов, погибших в результате крушения самолета под Иркутском, будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка. Об этом нашему телеканалу рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Караник о крушении самолёта: «Окажем всё содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Работаем в плотном контакте со следствием, чтобы выяснить все-таки причину. Уже вчера с семьями. А это двое членов экипажа были жителями Гродненской области. Уже с членами семьи связались психологи, чтобы оказать психологическую поддержку. Информацию о третьем члене экипажа, который проживал в Гомельской области, передали своим коллегам в Гомель. Мы готовы оказать всю поддержку, которая необходима, семьям погибших. И, естественно, окажем все содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии. И сделать все, чтобы она больше никогда не повторялась.

На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолета Ан-12 под Иркутском – подробнее здесь.

# Авиакатастрофа # общество # Фотофакт

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