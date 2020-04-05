Прямой эфир

Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов

05 апреля 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Борт «Белавиа» вылетел из Национального аэропорта «Минск» в Индию за группой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации МИД нашей страны, специальный рейс организован совместно с посольством России.

Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов-1

Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу наших соотечественников и, по возможности, граждан других стран. Расходы за перелет взяла на себя российская сторона.

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой

Добавим, благодаря помощи госорганов на родину вернулись более 6 тысяч белорусов (подробнее здесь). В настоящее время прорабатывается возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси. 6 апреля ожидается рейс из Еревана в Минск.

Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Звон позитивно влияет на здоровье. В храмах Минской епархии колокола теперь будут звонить по особому распорядку
05 апреля 2020 12:53

Звон позитивно влияет на здоровье. В храмах Минской епархии колокола теперь будут звонить по особому распорядку

Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19
05 апреля 2020 12:23

Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19

Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?
05 апреля 2020 11:55

Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?