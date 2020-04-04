Более 6 тысяч белорусов c помощью госорганов вернулись домой

Новости Беларуси. Более 6 тысяч белорусов благодаря помощи госорганов вернулись на родину. Об этом 4 апреля рассказали в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время посольствами прорабатывается возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси.

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Кроме того, во взаимодействии с российской стороной была продолжена транзитная доставка наших граждан из аэропорта «Шереметьево» на Белорусский вокзал Москвы, откуда они направились в Минск. За прошлые сутки по этому коридору перевезено 11 наших соотечественников.