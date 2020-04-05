Звон позитивно влияет на здоровье. В храмах Минской епархии колокола теперь будут звонить по особому распорядку
Новости Беларуси. С этих выходных в храмах Минской епархии будут звонить колокола по особому распорядку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение православное духовенство приняло на фоне сложной ситуации с коронавирусом.
12 длинных монотонных звуков – это удары в самый большой колокол, затем – трезвон. Что называется, во все колокола храмы Минской епархии будут звонить, пока в стране не улучшится эпидемиологическая ситуация.
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В течение 10 минут четыре раза в день. Священнослужители утверждают, что колокольный звон обладает чудотворной силой и позитивно отражается на здоровье человека. А в дни строгого поста – важного периода в подготовке к Воскресению Христову – набатный звон еще и призывает к внутренней работе над собой.
Иерей Василий Нелидкин, клирик минского Свято-Духова кафедрального собора:
Заставляет верующих людей обратить свой взор к Богу, на храм, помолиться вместе с церковью, чтобы каждый верующий человек встал на молитву, вознес свои прошения к Богу – особые прошения, которые также рекомендованы нашим священноначалием. Попросили прощения у Бога за свои прегрешения, потому что всё это происходит по нашему какому-то греховному расположению, состоянию. И попросили помощи нашим врачам, которые сейчас борются с этой болезнью.
В борьбе с эпидемиями колокольная терапия известна с древних времен. В эти выходные в Беларуси вспоминают и о чудесах Богородицы. Константинополь был на волоске от разрушения, но после молитвенного обращения к Деве Марии враги отступили. Это исторический факт.
Также сейчас в Кафедральном соборе находятся и святыни Беларуси: восстановленный Крест Евфросинии Полоцкой и чтимый список Жировичской иконы Божией Матери.