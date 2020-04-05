Звон позитивно влияет на здоровье. В храмах Минской епархии колокола теперь будут звонить по особому распорядку

Новости Беларуси. С этих выходных в храмах Минской епархии будут звонить колокола по особому распорядку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение православное духовенство приняло на фоне сложной ситуации с коронавирусом. 12 длинных монотонных звуков – это удары в самый большой колокол, затем – трезвон. Что называется, во все колокола храмы Минской епархии будут звонить, пока в стране не улучшится эпидемиологическая ситуация. В Беларуси на стационарном лечении находятся 502 человека. Ситуация с коронавирусом на 5 апреля

В течение 10 минут четыре раза в день. Священнослужители утверждают, что колокольный звон обладает чудотворной силой и позитивно отражается на здоровье человека. А в дни строгого поста – важного периода в подготовке к Воскресению Христову – набатный звон еще и призывает к внутренней работе над собой.

Иерей Василий Нелидкин, клирик минского Свято-Духова кафедрального собора:

Заставляет верующих людей обратить свой взор к Богу, на храм, помолиться вместе с церковью, чтобы каждый верующий человек встал на молитву, вознес свои прошения к Богу – особые прошения, которые также рекомендованы нашим священноначалием. Попросили прощения у Бога за свои прегрешения, потому что всё это происходит по нашему какому-то греховному расположению, состоянию. И попросили помощи нашим врачам, которые сейчас борются с этой болезнью.