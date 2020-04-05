Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19

Новости Беларуси. Профсоюзы дополнительно поддержат медиков, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация приняла решение о страховании и материальной поддержке этой категории. «Подтверждает особое отношение братских народов». Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

Впрочем, начиная с марта, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заражения, организация начала серьезную работу. Так, закуплены 14 тысяч защитных медицинских костюмов. Все они распределяются между регионами. Первую партию уже отправили в Витебскую инфекционную больницу.