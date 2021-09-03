Лукашенко о проигрыше на отборе на ЧМ по футболу: «Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть»

Новости Беларуси. Не будет результатов – не будет и поддержки. Об этом 3 сентября Александр Лукашенко заявил во время открытия спортивного центра футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о достижениях в футболе начался буквально с порога. Причина всему – игра белорусской национальной сборной 2 сентября. Наши футболисты потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. В третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1. При этом сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.

В общем, результаты желают быть гораздо лучше, в то время как зарплаты у белорусских футболистов в рамках страны довольно приличные, подчеркнул Президент.

– Какая средняя зарплата футболиста основного состава динамовского?

– Сейчас средняя зарплата от 4 000 до 5 000 долларов. По старым контрактам.

– По старым контрактам еще. Пока не завершаются контракты, приняты постановления, по новому будут до 8 000 рублей.

– Это вы мне отдельно доложите. Не дай бог вы не решили эту проблему.