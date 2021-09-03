Лукашенко о проигрыше на отборе на ЧМ по футболу: «Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть»

Новости Беларуси. Не будет результатов – не будет и поддержки. Об этом 3 сентября Александр Лукашенко заявил во время открытия спортивного центра футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не будет результатов – не будет и поддержки. Об этом 3 сентября Александр Лукашенко заявил во время открытия спортивного центра футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор о достижениях в футболе начался буквально с порога. Причина всему – игра белорусской национальной сборной 2 сентября. Наши футболисты потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. В третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1. При этом сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.
В общем, результаты желают быть гораздо лучше, в то время как зарплаты у белорусских футболистов в рамках страны довольно приличные, подчеркнул Президент.
– Какая средняя зарплата футболиста основного состава динамовского?
– Сейчас средняя зарплата от 4 000 до 5 000 долларов. По старым контрактам.
– По старым контрактам еще. Пока не завершаются контракты, приняты постановления, по новому будут до 8 000 рублей.
– Это вы мне отдельно доложите. Не дай бог вы не решили эту проблему.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне, конечно, с вами очень тяжело сейчас разговаривать. Надо было, чтобы он первый, а может, и ты следом… после вчерашних игр, особенно молодежка как играла, чтобы даже я вас и не видел. Я не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле. Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне этих бедных исландцев.