Азарёнок на посадке аллеи в Лепеле: самое приятное – увидеть этих людей, которые всё делают для своей страны

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Побывать на малой родине всегда приятно, а тем более в преддверии Дня города, такого замечательного праздника. Но самое приятное, самое главное – это увидеть вот этих людей, которые все делают для своей страны. Когда все делается для детей, для школы, когда благоустраивается территория, когда делаются новые центры для инвалидов. Когда не только сам город Лепель, но и Лепельский район благоустраивается, понимаешь, видишь на самом деле, что это народное единство – пощупать его можно, увидеть. И тогда сразу понимаешь, что никакие эти санкции и прочая эта вот вся ерунда, она нам просто не страшна, потому что наши люди, они светлые и единые.