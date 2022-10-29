Самое таинственное место Минска – Лошицкий парк. Зачем туда постоянно приходит призрак молодой девушки?

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Лошицкий парк – самое загадочное и таинственное место в Минске. Он хранит в себе не только вековые тайны, но и существование самого известного призрака нашей столицы. История Лошицкой усадьбы начинается с XVI века, когда земля принадлежала Василию Толочинскому.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Он получил имение в подарок от великого князя литовского за службу в войске ВКЛ. И с тех пор мы сменили 15 хозяев из пяти семей, кроме Толочинских были у нас Горностаевы, после были Друцкие-Горские, они сегодня, к сожалению, в парке уже никак не могут быть найдены, нет сооружений построенных, нет отдельных деревьев или аллей, ими высаженных, но последние две семьи – Прушинские и Любанские – так или иначе еще могут в Лошице быть найдены.

Развитие Лошицы достигает своего апогея при Евстафии Любанском. Владелец усадьбы влюбляется в молодую красавицу Ядвигу Кеневич и в скором времени женится на ней, благоустраивает имение, а вокруг него и парк в пейзажном стиле. Он заказывает саженцы в разных странах и старается сделать имение красивым и уютным для молодой жены. В усадьбе часто устраивают приемы и приглашают много гостей. Но в 1905 году, в начале лета, большая трагедия падает на плечи Евстафию Любанскому. Василий Сидорович:

Горячо любимая жена Евстафия Ивановича Ядвига Геронимовна Любанская из Кеневичей погибла по до сих пор не понятной причине. Наиболее популярно мнение, что она покончила с собой, потому что... бесконечное количество версий, самоубийство мифическое объясняющие. По одной из версий, обаятельная Ядвига привлекала внимание представителей сильного пола и завела роман с графом Эмериком Чапским. На балу в честь юбилея хозяйки усадьбы Евстафий разоблачает жену, и вскоре именинница пропадает.

Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:

Ее обвинили (он обвинил) в супружеских изменах, и однажды вечером она села в лодку и уплыла по реке, больше живой ее никто не видел. Труп нашли. По городу поползли слухи о загадочной смерти, обвиняли и мужа, поскольку погода, насколько известно, была хорошая, волн не было. Эта легенда не может быть доказана исторически, так же, как и версия о самоубийстве Ядвиги. Ее брат в мемуарах пишет, что она не покончила с собой, а погибла от нелепого стечения обстоятельств.

Василий Сидорович:

Она болела очень сильно эпилепсией в последние годы своей жизни, и 15 июня, решив прогуляться немножко по свежему, еще утреннему Лошицкому парку, решила выйти из дома усадебного в сторону реки Свислочь. Там по берегу раньше проходила небольшая кладка, вот по ней Ядвига, прогуливаясь, с собой при этом никого не взяв, упала в обморок из-за приступа эпилепсии. Упала в воду, захлебнулась и погибла. Неожиданная, нелепая смерть, которая стала началом конца нашего дома, на самом деле. Игорь Углик:

По преданиям начала XX века, призрак Ядвиги стал являться над озером в городском парке.