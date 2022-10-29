С какого возраста можно начать дрессировать питомца и что в этом деле самое главное? Рассказал начальник питомника

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Николай Церех, начальник питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь. И не один, а со своей верной боевой подругой, служебной собакой по кличке Тенгри. Сегодня, 29 октября, Департамент охраны МВД отмечает 70-летний юбилей.

Юрий Царев, ведущий:

Сразу видно, что у собаки с утра хорошее настроение. Мы тут же обратили на это внимание. Она всегда такая с утра? С той лапы просыпается? Самый тяжелый момент в работе – когда приходится расстаться

Николай Церех, начальник питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

С лапы той, но настроение нам постоянно, каждое утро приходится подстраивать. Потому что никогда не знаешь, куда сегодня можешь выбыть на то или иное сообщение. Юрий Царев:

Скажите, что входит в ваши обязанности работы с собакой? Николай Церех:

На сегодняшний момент я являюсь начальником питомника служебных собак Минского областного управления, поэтому в мои обязанности входят организация служебного собаководства на территории Минской области, подготовка специалистов-кинологов, служебных собак, организация несения службы и, соответственно, выбытия на места происшествий.

Юрий Царев:

Вот боец охраны и собака, они же привязываются друг к другу? Собака для меня – это как человек. И расставание с собакой очень болезненное. Как в Департаменте обстоят дела? Николай Церех:

Это, наверное, самый тяжелый момент в работе, когда приходится по каким-то причинам расстаться. Мы стараемся идти навстречу. Если человек хочет эту собаку забрать домой, а, как правило, в 95 % люди забирают ее с собой, и она свой век уже живет на диване. Юрий Царев:

Очень важно, чтобы человек остался со своим питомцем. Потому что, мне кажется, со временем, очень быстро они становятся единым целым. Не каждая собака способна стать в дальнейшем служебной

Николай Церех:

Вы знаете, с Тенькой мы познакомились не так давно, год назад. Она очень интересная собака из очень знаменитого питомника. И она родилась в День милиции, 4 марта 2018 года. Поэтому это уже точно-точно милицейская собака. Юрий Царев:

Разные собаки по-разному дрессуре поддаются. В вашем питомнике вы берете вообще всех собак? Всех дрессируете или все-таки проводите какой-то отбор? Николай Церех:

Отбор, естественно, есть, не каждая собака способна стать в дальнейшем служебной. Задача серьезная в плане защиты наряда, это в первую очередь, безопасность. Работают по запаховому следу, а это все тяжелые, изнурительные тренировки для животного. Не каждый щенок в дальнейшем станет служебной собакой, поэтому мы к отбору подходим очень серьезно. Вы обязательно должны выделять щенкам индивидуальное занятие для социализации в городе Юрий Царев:

Я тоже собачник. До какого возраста, исходя из вашего опыта, можно воспитывать собаку, можно ее тренировать?

Николай Церех:

Начинайте приучать уже с двухмесячного возраста. Это легкая работа. Просто пройди со мной и получи что-то от меня. Но собакой это понимается: я это уже заработал. Когда они вместе, стаей такой растут до 3-4 месяцев, это такие повторяшки, друг за другом. И все тестирования в дальнейшем вы проводите индивидуально с каждой собакой. Но есть такой интересный момент у животных, как импринтинг. Вы обязательно должны выделять щенкам индивидуальное занятие, что касается социализации в городе, спокойного отношения к людям, к посторонним животным, приучение к каким-то громким звуковым раздражителям. И в дальнейшем этот период обязателен для животных – пройти становление. А потом уже идут дрессировка, тренировка. До конца жизни люди с собаками тренируются, потому что как только наступает спокойная жизнь для животного, она спокойная, я вас уверяю. Ольга Войтенкова, ведущая:

Какие самые запоминающиеся выезды можете вспомнить, даже в этом непростом деле, может, какие-то интересные истории все-таки остались?

Николай Церех:

Самые запоминающиеся были с моей предыдущей собакой. Мы раскрыли с ней браконьерство, выбывали с ней на особо тяжкое преступление – убийство, способствовали нахождению орудия преступления. Сам я не из большого города, у нас специфика района такая, что весь район окружен лесами, болотами, поэтому у нас очень много людей, которые потерялись там. Эти выбытия постоянные были, именно поиск человека, который потерялся. Очень много было. МЧС часто включает СГУ, то есть проблесковые маячки и звук. В то время я жил напротив МЧС. И когда они уезжали на выезд, если, допустим, мать пошла с собакой гулять, то собака спокойно убегала в МЧС, прибегала к ним в гараж. Они ворота оставляют открытыми, когда выезжают на выезд. Она в гараж и сидит, ждет: ребята, ну мы едем, не едем? Юрий Царев:

Я уже на работе. Николай Церех:

Да-да.