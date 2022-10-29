Кто хорошо отдыхает – и работает не хуже. Как скрашивают трудовые будни на «Коммунарке»?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси», сегодня мы познакомимся со Светланой Воронище, автором-исполнителем собственных песен. С чего начинался твой путь в музыке? Все начиналось с расчески у зеркала. Как пришла в музыку Светлана Воронище, певица:

Мой путь в музыке начинался с самого раннего детства. Как помню себя, с лет шести-семи я запоминала, записывала в дневник все тексты песен, заучивала наизусть, становилась с расческой у зеркала, репетировала, танцевала, устраивала дома импровизированные концерты. Стюша Тайм:

Твой муж Александр Воронище, у вас яркий дуэт. Расскажи, как вы познакомились?

Светлана Воронище:

С мужем мы познакомились на первом курсе, когда он пришел поступать в университет имени Янки Купалы. Я уже была второкурсницей и стала его учить петь, играть на аккордеоне. Он говорит: я же только на балалайке играю, на аккордеоне не умею, научи меня. Я его учила на аккордеоне, и спустя час он как заиграет «Дунайские волны». Выгнала из комнаты. И после этого мы стали чаще общаться. Неважно, грустно или тяжело на душе, всегда вперед нужно стремиться и идти Стюша Тайм:

Вы участники многих конкурсов, фестивалей. Какой конкурс больше всего тебе запомнился? Светлана Воронище:

Самый запоминающийся – это наш интерактивный проект «Бренд моей семьи» в Гродно. Делали специальный ролик, у нас даже есть такая песня «Песня нас найдет», там про семью Воронище тест. Семье Воронище все нипочем, всегда вперед. И неважно, грустно или тяжело на душе, всегда вперед нужно стремиться и идти. Стюша Тайм:

Как вы попали в национальный хит-парад? Светлана Воронище:

Я захотела поучаствовать в передаче «Наперад у мінулае», аутентичные песни из народа, белорусские народные песни поются в эстрадной, современной обработке. Человек, который хорошо отдыхает, хорошо и работает Стюша Тайм:

Помимо концертной деятельности, у тебя еще есть основная работа, расскажи про нее.

Светлана Воронище:

Я работаю на самой сладкой фабрике, «Коммунарке», в идеологическом отделе. Там я занимаюсь организацией всех творческих мероприятий на фабрике. Приобщаю наших работников выходить на сцену. Конкурс талантов, конкурсы и фестивали, которые приходят к нам в идеологический отдел. Отправляем, готовим людей, чтобы они участвовали, отвлекались от трудовых будней. Я считаю, что тот человек, который хорошо отдыхает, хорошо и работает. Стюша Тайм:

Спасибо тебе за беседу, ты очень яркая, позитивная. Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?