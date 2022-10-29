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Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей

29 октября 2022 14:01
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Новости Беларуси. От экскурсии до дегустации курсантской каши. Военная академия Беларуси распахнула свои двери для будущих абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей-1

С жизнью престижного вуза пришли познакомиться около 3 тысяч молодых людей и их родителей. Гостей встречали с военным оркестром. А дальше знакомство с учебными аудиториями, образцами экипировки и вооружением.

Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей-4

Глеб Лазаревич, учащийся Борисовского государственного колледжа:
Меня заинтересовала авиационная воздушная система. Я хотел давно стать пилотом истребителя. И хочу сейчас посмотреть, каково это, и узнать всю информацию. Меня тянет к небу. Мне интересно, как это – летать. Адреналин, можно сказать.

Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей-7

Николай Батура, учащийся смиловичской средней школы № 1:
Это очень прикольно и очень классно. В будущем можно стать кем-нибудь, например, омоновцем. У сестры есть муж, он вэдэвэшник, и мне тоже захотелось.

Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей-10

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:
Практика показывает, что не менее двух третей записываются именно кандидатами. Конечно, они проходят медицинское обследование, профессиональный отбор. Не все, к сожалению, проходят эти испытания. Но, как показала вступительная кампания нынешнего года, у нас не было проблем с абитуриентами.

Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей-13

Аналогичное приглашение на день открытых дверей юные белорусы получили от суворовского военного училища и некоторых гражданских вузов страны. По мнению посетителей, это хорошая возможность выбрать наиболее привлекательную специальность на будущее, а также вживую пообщаться с офицерами.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Геннадий Лепешко # Фотофакт

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