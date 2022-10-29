Гостей встречали с оркестром. В Военной академии прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. От экскурсии до дегустации курсантской каши. Военная академия Беларуси распахнула свои двери для будущих абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С жизнью престижного вуза пришли познакомиться около 3 тысяч молодых людей и их родителей. Гостей встречали с военным оркестром. А дальше знакомство с учебными аудиториями, образцами экипировки и вооружением.

Глеб Лазаревич, учащийся Борисовского государственного колледжа:

Меня заинтересовала авиационная воздушная система. Я хотел давно стать пилотом истребителя. И хочу сейчас посмотреть, каково это, и узнать всю информацию. Меня тянет к небу. Мне интересно, как это – летать. Адреналин, можно сказать.

Николай Батура, учащийся смиловичской средней школы № 1:

Это очень прикольно и очень классно. В будущем можно стать кем-нибудь, например, омоновцем. У сестры есть муж, он вэдэвэшник, и мне тоже захотелось.

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:

Практика показывает, что не менее двух третей записываются именно кандидатами. Конечно, они проходят медицинское обследование, профессиональный отбор. Не все, к сожалению, проходят эти испытания. Но, как показала вступительная кампания нынешнего года, у нас не было проблем с абитуриентами.