Самое страшное – смерть товарищей. Студент Луганского университета рассказал, как решил стать добровольцем на войне

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я рада, что нашим белорусским студентам не пришлось брать в руки оружие и защищать свои дома, как это делают ребята из Донецка и Луганска. Могли они не пойти на эту войну? Могли. Каждый из них пошел на эту войну добровольно. И как сказал мне сегодня один молодой человек, ему 21 год, сейчас время сильных. Это их время. Вот их истории.

Иван Пацула, студент Института истории, международных отношений и социально-политических наук:

Когда началась специальная военная операция, здесь, на территории университета, был организован пункт сбора добровольцев. Те, кто шли добровольно защищать нашу Родину. Успел за полгода обучения на военной кафедре получить необходимые знания. Ты принимаешь это решение сквозь все волнение, сквозь свой страх, потому что ты понимаешь, что а как иначе? Что же это за общество, которое в нужный для страны момент не готово стать на защиту своей Родины? И что это за молодежь? Я собрал вещи, у меня был подготовленный рюкзак с вещами со всем необходимым, я приехал сюда и стал добровольцем. Родители, конечно, переживали, но они гордились, очень уважают поступок, конечно, страх был. Это чувство страха перекрывало чувство долга перед обществом, в котором мы живем, чувство долга перед своей страной. Когда я приехал на пункт сбора, сразу бросилось в глаза огромное количество людей, приходили, кто также воевал в 2014, 2015 годах, много опытных людей было поэтому. Людмила Гладкая:

А таких ребят, как ты?

Иван Пацула:

Такие тоже были и среди студентов, такие есть люди. Мы отправлялись на полигон, обучались стрельбе из разных видов оружия, далее каким-то базовым понятиям по строевой подготовке, по медицине, по радиосвязи, я служил связистом. Но вообще, с началом мобилизации, специальной военной операции случился некий разлом в сознании многих людей, особенно молодых людей, конечно, потому что они видели боевые действия до этого лишь по фильмам, компьютерным играм. И все это было отдаленно от них. Но с началом специальной военной операции получилось так, что они попали в самую гущу этих событий и стали участниками, ощутили на себе все это. Допустим, у меня есть друг-сослуживец, говорит, что после того как принял участие в боевых действиях, после того как мобилизовали, он больше не может играть ни в компьютерные игры, ни смотреть фильмы про боевые события. Это было харьковское направление, город Изюм. Нас привезли туда еще в тот момент, когда противник находился в городе.

В первый день мы приняли участие в боевых действиях, попали под обстрел, участвовали в штурме села возле Изюма. И также, поскольку противник не считался ни с какими потерями, ни с какими-либо моральными человеческими качествами, наносились удары и по населению. Наши медики молодцы, за это большое уважение, параллельно с выполнением боевых задач они успевали оказать медицинскую помощь гражданскому населению. Те дни долго еще буду вспоминать, долго еще будут сниться, всплывать в памяти три месяца, три месяца я уже прослужил. И летом поступила боевая задача – отправиться на новые боевые позиции, которые находились в лесу под Изюмом, сразу же попали под обстрел. И далее командир говорит такую фразу, что мы сейчас двигаемся еще ближе к линии фронта, до позиции противника около 100 метров. И дальше вступаем в стрелковый бой. Приезжаем, там были окопы, которые были вырыты предыдущими людьми, которые там находились. Залезаем в окопы, нам поставляют снаряжение, нам удается своими силами подавить противника и заставить его отойти от тех позиций. Людмила Гладкая:

Что было самым страшным для тебя там? Иван Пацула:

Смерть товарищей. Это самое страшное, когда ты говоришь с человеком утром, вы обсуждаете с ним дом, где он работал, и он рассказывает про свою семью, про своих детей, вечером случается прилет, человека больше нет. И ты вместе с другими товарищами выносишь его на погрузку, чтобы эвакуировать тело.