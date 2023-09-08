«Филарет сказал, что такого храма он на селе ещё не видел». История 150-летней церкви в Олекшицах

У меня такой артефакт. Кстати, очень редкий. Каменный топор, период – где-то неолит. Камень – кремний. Нашли его не здесь, а на поле, та есть деревня Князевичи. Отголосок того, что на протяжении 5 000 лет и до настоящего времени здесь жили люди.

Словно голубь мира в облаках, церковь покрова Пресвятой Богородицы в Олекшицах – духовная крепость вот уже полтора века. Настоятель Сергей Гмир с радостью проведет экскурсию по обители и берестовицким просторам. А еще он знатный овцевод. Так что в путешествии можно не только просветлиться, но и получить «кучерявые» кадры на лоне природы.

Сергей Гмир, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы:

Было раньше много католиков. Вы видите, что тут во всей округе храмы однотипные. В Русской православной церкви они не принимались. Был такой архитектор Муравьев, и он спроектировал такой храм, что и католики приняли. Называется он Муравьев. И он прижился.

Большую стройку вели с 1865 по 1871 годы по проекту архитектора Михаэлиса и под руководством тогдашнего священника Антония Ковалевского. Восемь каменщиков и 12 чернорабочих возводили храм. Работали с душой и на совесть. Помещик Эйсмонт пожертвовал 200 стволов строительного леса. С каждого двора собирали по одному рублю серебру и общими силами возвели великолепную святыню. Судьба у церкви выдалась непростой, но силы свыше помогли сохранить ее для потомков.

Сергей Гмир:

Когда этот храм построили, граф Курлов сюда вложил много своих средств и душу. Он его расписал. Потом пришли времена богоборческие, и храм при Хрущеве был закрыт. Много росписей было утрачено. Богатая утварь – что-то поразвозили по соседским приходам, что-то вывезли, сожгли. И счастье, тоже промысел Божий, что здесь не хранили удобрения. Это был склад магазина «Сельпо». В конце 1980-х храм вернули народу, и люди начали его восстанавливать. Помогали все: и организации, и люди, и колхоз – все вместе миром как могли, так и строили. В 1995 году приезжал митрополит Филарет, сказал, что такого храма он на селе еще не видел.

Храм воскрес благодаря случаю. Накануне Сергею Гмиру во сне явился патриарх Алексей II, словно вестник. И в скором времени, после службы, к настоятелю подошла супружеская пара из Москвы и пожертвовала деньги на отопление. Помощь пошла на благо, но на этом благотворители не остановились и предложили батюшке расписать храм. Господь свел с реставраторами Мирского замка и монастыря Евфросинии Полоцкой. И начался Ренессанс.

Сергей Гмир:

Эта часть была вся утрачена. С художниками мы сами решили эту тему – тут Ветхий Завет. Пророк Илья, Давид, а на выходе икона Страшного Суда. Каждый человек, когда выходит из храма, должен задуматься над своей жизнью, куда может попасть – или вверх, или вниз, не дай Боже. А это средняя часть. Тут иконы были сохранены, мы их реставрировали. Они немножко имеют темный цвет. То есть эти иконы были от графа Курлова. «Крещение Господне», «Хождение по водам», «Преображение», «Рождество», Жировичская.

Святынь в Олекшицах немало. Издавна здесь почитают Жировичскую Божью Матерь. Когда храм строился, ходила страшная чума и падал скот. Тогда местные жители пошли крестным ходом в Жировичи и принесли копию известной иконы. С тех пор с верой и молитвой происходят чудеса. Супруги из Москвы принесли в дар мощи святых Киево-Печерской лавры и заказали у монаха в Греции икону апостола Андрея Первозванного. Место божественное во всех смыслах.