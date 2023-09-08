«Служить – это обязанность каждого мужчины». Доброволец из Донбасса о первых боях на войне

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я рада, что нашим белорусским студентам не пришлось брать в руки оружие и защищать свои дома, как это делают ребята из Донецка и Луганска. Могли они не пойти на эту войну? Могли. Каждый из них пошел на эту войну добровольно. И как сказал мне сегодня один молодой человек, ему 21 год, сейчас время сильных. Это их время. Вот их истории.

Николай Хрипун, студент факультета естественных наук, выпускник кафедры химии, бакалавр по химии:

Нам сказали, кто хочет, тот может поехать от военной кафедры на линию боевого соприкосновения. 21 февраля мы собрались, поехали, зачислили нас во вторую бригаду народной милиции. 24-го нас отправили за реку Северский Донецк. Перешли, двигались вторым эшелоном за основными боевыми частями народной милиции. Там продвигались за боевыми частями, потом сами вступили в боевое соприкосновение с противником. Мой батальон, в частности, мой взвод 9 марта 2022 года штурмовал населенный пункт Терны. Вот это уже Донецкая область, мы заходили выше Кременной. По нам отработали украинские ВСУ, потом выдвинулась их техника, мы отступили, потом мы назад штурмовали в пешем порядке. В такой манере прошел первый месяц службы. Потом нас отправили насыпать Кременную. Копали обороны на новой позиции. Выкопали окоп для стрельбы с колена, потом нам сказали: будешь спать в этом окопе. Натянул палатку, спали два человека. Ночью просыпаюсь, снится мне дом, семья, радость, а потом ощущение, как будто в гробу проснулся. В боевой обстановке тяжелая ситуация была, когда ранило моего напарника. Я тогда очень сильно переживал, потому что у нас был уговор, я следую за ним, а он тогда ушел быстрее всех, броник не надел, я чувствовал себя виноватым. За сутки до этого его бросила жена. Занимались форсированием реки. И он на изгибе реки в самом простреливаемом месте занял огневую позицию. И его поранил снайпер в грудь, задело легкое. Он выжил, сейчас все нормально, сейчас он реабилитировался, продолжил работу в мирном направлении. Людмила Гладкая:

Молодой человек, семья, жена молодая, вся жизнь впереди, а ты пошел на войну.

Николай Хрипун:

У меня отец ветеран Афгана. У меня был дядя, по соседству жил, занимался моим воспитанием, он был офицером нынешней народной милиции, он был командиром минометной батареи. Сложилось так, что это воспитание семейное. И мне рассказали, что служить – это обязанность каждого мужчины, защищать свою Родину. И на основании этого пошел защищать. Да, было тяжело, хотелось покинуть эту позицию, покинуть армию, но понимал, если брошу армию... Тогда нам начали выдавать отпускные – останусь дома, не вернусь. Пацаны тоже пострадают, их домой не вернут. Хотя их ждут дети, жены. И я понимал, что надо быть с ними до конца. Людмила Гладкая:

Да и кто, если не ты? У тебя тоже награды? Расскажи? Николай Хрипун:

Данная награда была вручена на День студента в этом году, «Боевое братство». Людмила Гладкая:

Сына своего чему будешь учить? Николай Хрипун:

Его надо научить самообороне, что может пригодиться в экстренных ситуациях. Людмила Гладкая:

Я думаю, ему не будет стыдно или неудобно в каких-то разговорах, когда они будут идти про папу, потому что папа пошел на войну, папа защищал Родину.