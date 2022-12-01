«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сделать уникальную систему, аналогов которой в мире нет Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Обладатель гранта Дмитрий Кабанов – фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech. Дмитрий, почему сельское хозяйство? Вы как-то связаны с этой сферой?

Дмитрий Кабанов, фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech:

Да. На самом деле у нас не совсем обычный проект, потому что идея нашего продукта родилась внутри компании «Технологии земледелия», которая с 2014 года является интегратором систем точного земледелия в сельском хозяйстве. Наши специалисты-инженеры очень глубоко понимают специфику сельскохозяйственной отрасли. В течение всей своей работы изучают решения, которые предлагали мировые производители. Мы видели все узкие места в существующих системах картирования. Было понимание того, как с помощью собственных сил и партнеров-разработчиков в Республике Беларусь сделать уникальную систему, аналогов которой, в принципе, в мире нет, для установки на зерноуборочные комбайны по подсчету количества убранного зерна, с составлением карт урожайности внутри поля. Мы внутри компании разработку вели неспешно – это больше года назад родилась идея. Потом, когда увидели профильный конкурс от Белагропромбанка по AgroTech, решили представить этот проект на суд жюри. Весной планируем тестовую эксплуатацию нашего продукта

Дмитрий Кабанов:

Не пожалели, потому что кроме того, что мы прошли весь этот марафон, мы ни разу до этого не понимали, как работают стартапы. Много нюансов увидели с помощью трекеров, которые не видели бы сами. Нам удалось за это короткое время протестировать большое количество гипотез. Перестроить, наверное, свое понимание рынка, построить воронки продаж, проработать с технической точки зрения наш продукт. Мы съездили на выставки, в том числе в Россию. Общались с производителями сельхозтехники и с подобными проектами-стартапами российскими, которые делают аналогичные системы. У нас сложилось четкое понимание того, что этот продукт востребован. Мы нашли финансирование за этот срок, идет как раз кредит от Белагропромбанка на завершение опытно-конструкторской работы. Планируем уже весной тестовую эксплуатацию нашего продукта. В общем, над проектом работают около 20 человек, потому что это сотрудники нашей компании и компаний-партнеров, которые являются специалистами, допустим, в области лазерных сканеров, других датчиков, электронных модулей и блоков. Плюс наши, которые являются специалистами в сельхозотрасли. «Заинтересованы в поставке этого оборудования»