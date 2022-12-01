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«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?

01 декабря 2022 11:07
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Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сделать уникальную систему, аналогов которой в мире нет

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Обладатель гранта Дмитрий Кабанов – фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech. Дмитрий, почему сельское хозяйство? Вы как-то связаны с этой сферой?

«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?-1

Дмитрий Кабанов, фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech:
Да. На самом деле у нас не совсем обычный проект, потому что идея нашего продукта родилась внутри компании «Технологии земледелия», которая с 2014 года является интегратором систем точного земледелия в сельском хозяйстве. Наши специалисты-инженеры очень глубоко понимают специфику сельскохозяйственной отрасли. В течение всей своей работы изучают решения, которые предлагали мировые производители. Мы видели все узкие места в существующих системах картирования. Было понимание того, как с помощью собственных сил и партнеров-разработчиков в Республике Беларусь сделать уникальную систему, аналогов которой, в принципе, в мире нет, для установки на зерноуборочные комбайны по подсчету количества убранного зерна, с составлением карт урожайности внутри поля. Мы внутри компании разработку вели неспешно – это больше года назад родилась идея. Потом, когда увидели профильный конкурс от Белагропромбанка по AgroTech, решили представить этот проект на суд жюри.

Весной планируем тестовую эксплуатацию нашего продукта

«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?-4

Дмитрий Кабанов:
Не пожалели, потому что кроме того, что мы прошли весь этот марафон, мы ни разу до этого не понимали, как работают стартапы. Много нюансов увидели с помощью трекеров, которые не видели бы сами. Нам удалось за это короткое время протестировать большое количество гипотез. Перестроить, наверное, свое понимание рынка, построить воронки продаж, проработать с технической точки зрения наш продукт. Мы съездили на выставки, в том числе в Россию. Общались с производителями сельхозтехники и с подобными проектами-стартапами российскими, которые делают аналогичные системы. У нас сложилось четкое понимание того, что этот продукт востребован. Мы нашли финансирование за этот срок, идет как раз кредит от Белагропромбанка на завершение опытно-конструкторской работы. Планируем уже весной тестовую эксплуатацию нашего продукта. В общем, над проектом работают около 20 человек, потому что это сотрудники нашей компании и компаний-партнеров, которые являются специалистами, допустим, в области лазерных сканеров, других датчиков, электронных модулей и блоков. Плюс наши, которые являются специалистами в сельхозотрасли.

«Заинтересованы в поставке этого оборудования»

«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?-7

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы сказали, что у вас уже выстроена стратегия продаж, изучен российский рынок. Какие перспективы у вас там?

Дмитрий Кабанов:
Мы только планируем стартовать с белорусско-российского рынка, потому что в данный момент очень хорошая конкурентная среда сложилась. Есть крупные производители комбайнов – это в Беларуси «Гомсельмаш», в России – «Ростсельмаш». С учетом ситуации конкуренция на этом рынке снизилась и потребность в таких системах выросла. Потому что все переходят к точному земледелию, а там необходимы данные. Наша система как раз предоставляет эти данные. Поэтому мы провели предварительные переговоры с «Ростельмашем» и «Гомсельмашем». Они, в принципе, заинтересованы в поставке этого оборудования. Плюс в архитектуру решений мы закладываем универсальность. Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов – зерноуборочные зарубежные и отечественные. Ее основной фишкой является то, что точность собираемой информации значительно выше, чем у всех существующих систем, которые сейчас есть в мире, в том числе поставляются с конвейера John Deere или CLAAS. Потому что мы используем совершенно другой принцип сенсоров на борту, который позволяет точно определять объем и влажность зерна.

«Только первым». Что получили победители «Стартап-марафона» Белагропромбанка – подробнее здесь.

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