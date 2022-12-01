«Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов». Какой стартап победил в конкурсной программе Белагропромбанка?
Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сделать уникальную систему, аналогов которой в мире нет
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Обладатель гранта Дмитрий Кабанов – фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech. Дмитрий, почему сельское хозяйство? Вы как-то связаны с этой сферой?
Дмитрий Кабанов, фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech:
Да. На самом деле у нас не совсем обычный проект, потому что идея нашего продукта родилась внутри компании «Технологии земледелия», которая с 2014 года является интегратором систем точного земледелия в сельском хозяйстве. Наши специалисты-инженеры очень глубоко понимают специфику сельскохозяйственной отрасли. В течение всей своей работы изучают решения, которые предлагали мировые производители. Мы видели все узкие места в существующих системах картирования. Было понимание того, как с помощью собственных сил и партнеров-разработчиков в Республике Беларусь сделать уникальную систему, аналогов которой, в принципе, в мире нет, для установки на зерноуборочные комбайны по подсчету количества убранного зерна, с составлением карт урожайности внутри поля. Мы внутри компании разработку вели неспешно – это больше года назад родилась идея. Потом, когда увидели профильный конкурс от Белагропромбанка по AgroTech, решили представить этот проект на суд жюри.
Весной планируем тестовую эксплуатацию нашего продукта
Дмитрий Кабанов:
Не пожалели, потому что кроме того, что мы прошли весь этот марафон, мы ни разу до этого не понимали, как работают стартапы. Много нюансов увидели с помощью трекеров, которые не видели бы сами. Нам удалось за это короткое время протестировать большое количество гипотез. Перестроить, наверное, свое понимание рынка, построить воронки продаж, проработать с технической точки зрения наш продукт. Мы съездили на выставки, в том числе в Россию. Общались с производителями сельхозтехники и с подобными проектами-стартапами российскими, которые делают аналогичные системы. У нас сложилось четкое понимание того, что этот продукт востребован. Мы нашли финансирование за этот срок, идет как раз кредит от Белагропромбанка на завершение опытно-конструкторской работы. Планируем уже весной тестовую эксплуатацию нашего продукта. В общем, над проектом работают около 20 человек, потому что это сотрудники нашей компании и компаний-партнеров, которые являются специалистами, допустим, в области лазерных сканеров, других датчиков, электронных модулей и блоков. Плюс наши, которые являются специалистами в сельхозотрасли.
«Заинтересованы в поставке этого оборудования»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы сказали, что у вас уже выстроена стратегия продаж, изучен российский рынок. Какие перспективы у вас там?
Дмитрий Кабанов:
Мы только планируем стартовать с белорусско-российского рынка, потому что в данный момент очень хорошая конкурентная среда сложилась. Есть крупные производители комбайнов – это в Беларуси «Гомсельмаш», в России – «Ростсельмаш». С учетом ситуации конкуренция на этом рынке снизилась и потребность в таких системах выросла. Потому что все переходят к точному земледелию, а там необходимы данные. Наша система как раз предоставляет эти данные. Поэтому мы провели предварительные переговоры с «Ростельмашем» и «Гомсельмашем». Они, в принципе, заинтересованы в поставке этого оборудования. Плюс в архитектуру решений мы закладываем универсальность. Эта система может устанавливаться на любые виды комбайнов – зерноуборочные зарубежные и отечественные. Ее основной фишкой является то, что точность собираемой информации значительно выше, чем у всех существующих систем, которые сейчас есть в мире, в том числе поставляются с конвейера John Deere или CLAAS. Потому что мы используем совершенно другой принцип сенсоров на борту, который позволяет точно определять объем и влажность зерна.
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