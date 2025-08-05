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Около 100 тысяч человек эвакуированы в Пекине из-за ливней

05 августа 2025 08:08
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Масштабная эвакуация населения проходит в Пекине. Причиной стала непогода. В безопасные места перевезены около 100 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 тысяч человек эвакуированы в Пекине из-за ливней-2

Идущие несколько дней проливные дожди затопили столицу КНР. Там за шесть часов выпало до 200 миллиметров осадков. Под водой оказались целые районы города. Возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта, для движения закрыты многие улицы. Остановились некоторые предприятия. Власти ввели в городе наивысший уровень погодной опасности. 

# Китай

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