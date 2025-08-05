Около 100 тысяч человек эвакуированы в Пекине из-за ливней

Масштабная эвакуация населения проходит в Пекине. Причиной стала непогода. В безопасные места перевезены около 100 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идущие несколько дней проливные дожди затопили столицу КНР. Там за шесть часов выпало до 200 миллиметров осадков. Под водой оказались целые районы города. Возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта, для движения закрыты многие улицы. Остановились некоторые предприятия. Власти ввели в городе наивысший уровень погодной опасности.