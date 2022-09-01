Вадим Гигин: «Для Александра Лукашенко война 1812 года всегда была Отечественной»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим открытый урок Александра Лукашенко на тему «Историческая память – дорога в будущее». В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков. Григорий Азаренок, СТВ:

Помню, когда было 200 лет в 2012 году, какой они подняли кипиш, эти все свидомиты, что это была гражданская война для белорусов и так далее. Вот четкие ответы Президента.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

А кто они? Ведь их тогда поддержали очень многие наши чиновники, некоторые из них в отставке, кто-то беглый. Григорий Азаренок:

Павел Латушко тогда был министром культуры. Вадим Гигин:

Я помню, как это все преподносилось, как диктовалось, я вам расскажу, как происходило это в 2012 году. Абсолютно откровенно, как начали манипулировать историческим сознанием, как невежество отдельных наших чиновников привело к тому, что стали сдавать идеологическую инициативу, ведь история лежит в основе идеологии. Фактически, события 2020 года начали формироваться тогда в 2012, когда попытались отказаться от термина «Отечественная война». К чести Александра Александровича Ковалени, в журнале «Беларуская думка» он тогда опубликовал статью, из которой следовало, что это все-таки война Отечественная для нас, привел конкретные факты, почему мы должны так считать. Что было? Тогда создавали такой оргкомитет по празднованию 2012 года, обратились к историкам. Там пара человек добежала до высоких чиновников, которые этим вопросом занимались. Они, не разобравшись, а некоторые из них имели историческое образование, считали, видимо, себя большими историками, они приняли эту единственную точку зрения. И стали уходить от термина «Отечественная война». Это привело к ряду скандалов тогда.

Например, проходила научная конференция, сборник которой так до сих пор, по-моему, и не издан, где эти оценки просто шокировали историков. Или когда делали реконструкцию на Березине, так было непонятно на чьей стороне, кому мы симпатизируем – то ли наполеоновской армии, то ли российской. Пришли эти все реконструкторы, они ж себя возомнили наполеоновскими гусарами. Они ноябрьскую реконструировали, там было непонятно, кто победил. Во французском языке слово «Березина» – это символ поражения, а тут рассказывали о героической французской армии. Там один из молодых людей вопрос задавал, что все эти войны – это чуть ли не гражданские войны. Это неправильное понимание гражданской войны, ее сути. Это не была гражданская война. Когда приходит на твою землю враг, и он в каких-то соотечественников использует в своих интересах, это не гражданская война, это называется по-другому. Тогда действительно часть шляхты не считала себя изменниками, они оставались верны традициям Речи Посполитой, хотели их вернуть, они переметнулись на сторону Наполеона. Но Наполеон не видел никакой независимой Беларуси. Наполеон считал, что ВКЛ, которое даже не должно было охватывать всю территорию Беларуси, давайте прямо скажем, оно должно будет войти в единое польское государство. Он так и называл эту кампанию. Все местное управление коллаборационистское под руководством французов называлось польским. Мы почитаем газеты того времени, которые в Минске издавались, там все только о Польше. И это кто-то нам предлагал принять как подлинный белорусский взгляд на ту историю?