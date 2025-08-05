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Путин поговорил по телефону с Нетаньяху еще раз спустя неделю

05 августа 2025 08:08
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Путин поговорил по телефону с Нетаньяху еще раз спустя неделю-0

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Ранее он сообщил о международном телефонном разговоре в контакте в расписании президента РФ.

При этом Путин и Нетаньяху уже созванивались чуть больше недели назад, 28 июля. Тогда в ходе беседы стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. С российской стороны была выражена неизменная поддержка мирного урегулирования региональных конфликтов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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