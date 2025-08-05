Путин поговорил по телефону с Нетаньяху еще раз спустя неделю

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Ранее он сообщил о международном телефонном разговоре в контакте в расписании президента РФ.

При этом Путин и Нетаньяху уже созванивались чуть больше недели назад, 28 июля. Тогда в ходе беседы стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. С российской стороны была выражена неизменная поддержка мирного урегулирования региональных конфликтов.

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