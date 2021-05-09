Мой дедушка брал Берлин. Вот что рассказывают жители Свислочи на День Победы

Новости Беларуси. 9 Мая в Беларуси всенародный праздник. Его отмечают во всех уголках нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городах, селах, агрогородках и райцентрах. Как встречают День Победы в Свислочи, в небольшом городке недалеко от западной границы Беларуси.

Галина Буро, корреспондент:

1 116 дней и ночей – именно столько во время Великой Отечественной войны длилась оккупация небольшого города на западе Беларуси – Свислочи. Город превратился в руины, 15 деревень гитлеровцы сожгли, замучили и расстреляли больше 5 000 мирных жителей. Это край партизанский, рядом Беловежская пуща. Буквально с первых дней оккупации здесь шло мощное народное противостояние врагу. И сегодня, спустя 76 лет после победного Мая, все жители вновь вспоминают подвиг своих отцов, дедов и прадедов и радуются мирному небу.

По центральным улицам города спортсмены пронесли 16-метровый государственный флаг, а жители Свислочи присоединились к шествию «Беларусь помнит» с портретами своих родственников-фронтовиков. Митинг памяти на городской площади и торжественное зажжение вечного огня у памятника на братской могиле, где захоронены воины, освобождавшие Свислочский район.

Татьяна Полякова, жительница Свислочи:

Мои один и второй дедушка воевали на войне. По маме дедушка вообще брал Берлин, а второй дедушка служил в артиллерийских войсках. Поэтому это для меня память, вера в лучшее, в будущее.

Алексей Массонов, внук Героя Советского Союза Николая Массонова:

Встречаю со слезами на глазах. И радость, и печаль.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Вы знаете, еще приходят на память слова Джона Кеннеди, который, вступая в должность Президента Соединенных Штатов Америки, сказал: русского, советского солдата, советский народ невозможно победить на поле боя, его можно победить только средствами пропаганды, средствами экономики, идеологии. Мы – одни из немногих, кто сами являемся хозяевами на своей земле, поэтому именно теперь, именно сегодня важно это осознавать и таким единым фронтом идти навстречу тем вызовам, которые республика на сегодняшний день испытывает.