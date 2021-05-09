Сергей Бобриков: 20-30 лет назад мы даже не могли думать, что кто-то будет ходить по европейским городам с фашистской символикой

Новости Беларуси. Для белорусов память о Великой Победе – национальное достояние. Его бережно сохраняют в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там 9 Мая Ольга Шерснева на протяжении дня общается с многочисленными гостями.

Ольга Шерснева, СТВ:

Мы продолжаем работу в нашей праздничной студии. И к нам присоединяется в нашу выездную студию очередной гость – Сергей Валентинович Бобриков, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров. Сергей Валентинович, мы каждый год празднуем День Победы, но накал эмоций по этому поводу не утихает. Насколько важен этот праздник сегодня для нашего государства и мира в целом?

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Да, для нашей страны это очень важный праздник, он важен не только для страны, но и для всего мира, потому что если бы не было этого праздника, если бы не было 1418 дней и ночей этой страшной войны, просто не было бы нас с вами, здесь сидящих, не было бы этого здания, не было бы много чего полезного и хорошего, поэтому надо всегда помнить про этот праздник и всегда его ценить, передавать эту боль людскую потерь и побед от поколения к поколению, никогда его нельзя забывать.

Ольга Шерснева:

День Победы неразрывно связан с патриотизмом. Как вы считаете, сегодня наша белорусская армия справляется с этой задачей, потому что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Есть ли у нас достойная смена? Сергей Бобриков:

Смена, конечно, у нас достойная есть. И на VI Всебелорусском народном собрании была очень хорошая идея выдвинута, которая нашла свое отражение в резолюции о создании государственной программы патриотического воспитания не только молодежи (мы почему-то все время про молодежь говорим), но и всего населения. Наше общественное объединение уже не один десяток лет работает над этим очень важным проектом, потому что патриотизм, оказывается, надо сейчас еще и защищать, не только делать что-то полезное для своей страны, но ее еще и защищать. И мы благодарны множеству патриотически настроенных общественных объединений, которые вместе с нами проводят эту большую работу. И 1900 должностей руководителя военно-патриотического воспитания в школах, которые, надеюсь, в этом году будут с 1 сентября введены. Это будет очень большое подспорье для воспитания нашей молодежи.

Ольга Шерснева:

Сегодня наша победа стала предметом множества спекуляций. Подменяются факты, и фашисты выставляются чуть ли не освободителями. Скажите, может ли это уже превращаться в угрозу национальной безопасности и как с этим бороться? Сергей Бобриков:

Это уже превратилось в угрозу, уже идет настоящая информационная война, окна Овертона уже открыты, они в действии. И 20-30 лет назад мы даже не могли думать, что кто-то будет ходить по европейским городам с фашистской символикой, зиговать. У нас просто это в голове не укладывалось. И в наше новое поколение надо все это передавать, надо рассказывать про Тростенец, где более 200 тысяч людей было убито. То, что потеряло наше государство, столько ресурсов, в том числе и самых важных – людских. И эту боль никак нельзя оставлять, об этом надо постоянно говорить, об этом надо постоянно напоминать, какую беду фашизм принес не только нашей стране, но и всему миру. Нельзя это забывать.

Ольга Шерснева:

Беларусь потеряла в войне каждого третьего. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. Как вы считаете, насколько актуальна сейчас эта работа, и что может открыться в результате расследования? Сергей Бобриков:

Работа очень актуальная, очень правильное решение было сделано, потому что мы знаем холокост, мы знаем геноцид армян. Мы также знаем, что около полутора миллионов мирных жителей нашей страны погибли в годы этой страшной войны, когда фронт два раза прокатывался в одну и в другую сторону. На нашей территории более 800 тысяч военнопленных погибли, мы это не должны замалчивать, об этом мы должны всему миру говорить, чтобы все знали, что такое фашизм. И сейчас рассекречиваются новые сведения, будут многие данные обновляться. Уже я знаю, что в Генеральную прокуратуру поступает много данных по этому вопросу. Это наша ценность историческая, мы об этом забывать никогда не должны, и весь мир должен знать, какие страдания, какую беду наш народ вытерпел от этой страшной войны.