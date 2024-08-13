Самая старая икона в коллекции – начало XVII века. Художник Олег Орлов о творчестве и ценности искусства

Олег Орлов, художник, музыкант, коллекционер, реставратор:

Коллекционировать можно что угодно и сколько угодно, но коллекционер отличается от собирателя тем, что он понимает, что он делает. Он в свою коллекцию собирает только лучшее, оно классифицировано по каким-то историческим моментам, по качественным моментам. А собиратель собирает все подряд.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Поговорим о вашей коллекции. Чем больше всего гордитесь?

Олег Орлов:

Это самая старая икона из моей коллекции, которую я лет 20 назад приобрел в Москве. Это начало XVII века. Икона «Не рыдай Мене, Мати». Божья Матерь и Иисус, она его оплакивает, а он ей говорит: «Не рыдай Мене, Мати», то есть не плачьте обо мне. У меня много разных икон. Но вот эта, во-первых, самая старая, во-вторых, от нее идет что-то такое, что дает тебе силы понимать, что жизнь не бесконечна. Понимание этого заставляет что-то делать хорошо.