«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»

Красная дорожка, папарацци и известные лица – неотъемлемые атрибуты светского мероприятия. Именно так, феерично и в лучших традициях, прошла церемония награждения победителей Национального конкурса «Телевершина».

Те, кто будит страну по утрам, кто вместе с нашими спортсменами радуется очередным трофеям, те, кто всегда держит руку на пульсе общественно-политической жизни, объединились, чтобы вместе отметить свои профессиональные успехи на телевизионной арене.

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:

Белорусская журналистика заметно изменилась. Она стала современной, помолодела. То же самое можно сказать про телеканал СТВ. Он действительно изменился за последние пять лет. И на этом, я думаю, мы не будем останавливаться. Будут новые проекты, новые лица.

Дух соперничества чувствовался буквально с порога. Еще до оглашения результатов в холле торжественного зала началась настоящая битва «луков». Блестки, стразы и много лоска – вне кадра позволительно.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:

Я, можно сказать, сегодня с корабля на бал, потому что совсем недавно еще была в прямых эфирах на СТВ. А прямо сейчас на этом чудесном мероприятии. Очень рада, что есть такая возможность. Я не знаю, какие у кого будут награды. Но думаю, что самая главная награда у каждого из нас уже есть, потому что у нас есть возможность заниматься любимым делом.

Закаленные прямыми эфирами ТV-гуру на премии все же заметно волновались. Заветную статуэтку мечтал заполучить каждый. К слову, в 2022 году она подверглась апгрейду. Появился щит из пикселей – символ четкой картинки в высоком разрешении. Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня? Читайте далее.

Но из 224 заявок статуэтка досталась лишь 22 самым. «Лучший ведущий», «Лучший репортер», «Лучшая информационная программа». Получить такое признание от коллег – высшая награда.

Ток-шоу «Клуб редакторов» на «Беларусь-1». В этом году определили победителей и в новых номинациях: «Журналистское расследование», «Авторский блог на телевидении», «Программа-интервью». А Гран-при конкурса удостоился музыкальный проект «Белтелерадиокомпании» «X-фактор».

«Х-фактор. Суперфинал. Прямой эфир» на «Беларусь-1». Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь.

В 2022 году вручать «Телевершину» приятно как никогда.