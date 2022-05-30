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«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»

30 мая 2022 09:58
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Красная дорожка, папарацци и известные лица – неотъемлемые атрибуты светского мероприятия. Именно так, феерично и в лучших традициях, прошла церемония награждения победителей Национального конкурса «Телевершина».

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-1

Те, кто будит страну по утрам, кто вместе с нашими спортсменами радуется очередным трофеям, те, кто всегда держит руку на пульсе общественно-политической жизни, объединились, чтобы вместе отметить свои профессиональные успехи на телевизионной арене.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-4

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:
Белорусская журналистика заметно изменилась. Она стала современной, помолодела. То же самое можно сказать про телеканал СТВ. Он действительно изменился за последние пять лет. И на этом, я думаю, мы не будем останавливаться. Будут новые проекты, новые лица.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-7

Дух соперничества чувствовался буквально с порога. Еще до оглашения результатов в холле торжественного зала началась настоящая битва «луков». Блестки, стразы и много лоска – вне кадра позволительно.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-10

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:
Я, можно сказать, сегодня с корабля на бал, потому что совсем недавно еще была в прямых эфирах на СТВ. А прямо сейчас на этом чудесном мероприятии. Очень рада, что есть такая возможность. Я не знаю, какие у кого будут награды. Но думаю, что самая главная награда у каждого из нас уже есть, потому что у нас есть возможность заниматься любимым делом.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-13

Закаленные прямыми эфирами ТV-гуру на премии все же заметно волновались. Заветную статуэтку мечтал заполучить каждый. К слову, в 2022 году она подверглась апгрейду. Появился щит из пикселей – символ четкой картинки в высоком разрешении.

Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня? Читайте далее.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-16

Но из 224 заявок статуэтка досталась лишь 22 самым. «Лучший ведущий», «Лучший репортер», «Лучшая информационная программа». Получить такое признание от коллег – высшая награда.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-19

Ток-шоу «Клуб редакторов» на «Беларусь-1».

В этом году определили победителей и в новых номинациях: «Журналистское расследование», «Авторский блог на телевидении», «Программа-интервью». А Гран-при конкурса удостоился музыкальный проект «Белтелерадиокомпании» «X-фактор».

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-22

«Х-фактор. Суперфинал. Прямой эфир» на «Беларусь-1». Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-25

В 2022 году вручать «Телевершину» приятно как никогда.

«Самая главная награда у каждого из нас уже есть». Участники и члены жюри высказались о конкурсе «Телевершина»-28

Мы искренне поздравляем коллег и продолжаем дарить хорошее настроение нашему постоянному и любимому зрителю. И до новых «Телевершин».

# Конкурс # общество # Сергей Шуманский # Юлия Алексеюк # Мария Кронда # Фотофакт

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