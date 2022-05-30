Елфимов: польская полиция сможет следить за правопорядком в Украине. Зеленский с Дудой считают, что украинского народа уже нет?

Время для «Международного эксперта» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вадим Елфимов рассуждает на тему, что такое украинский национализм и чем закончится любовь Зеленского ко всему польскому.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Украинский национализм какой-то особенный. Всем другим национализмам, от африканского до бельгийского, хоть иногда удавалось выглядеть национально ориентированным. Бельгийцам, например, удалось закрепить в сознании европейцев такое понятие, как «бельгийский шоколад», хотя сам напиток первоначально, а потом и темная сладость пришли к ним от ненавистных им французов. Украинскому национализму ничего подобного никогда не удавалось. Шоколада он и не нюхал, а то, что нюхал – сало – было и без него хорошо известно всем немусульманским странам, где только водились свиньи. Вот и пришлось уже сейчас, в 90-е годы ХХ века, изобретать во Львове нечто свое – сало в шоколаде. На палочке. В историческом плане ни одна из попыток украинцев обрести «самостiйнiсть» не выходила дальше банальной потуги насолить русским. То есть не выпрыгивала за рамки пошлого предательства. При этом все национально-державные амбиции были лишь словами, в которые не верили сами предатели, и всякий раз все у них заканчивалось обыкновенным услужением каким-нибудь иностранцам.

Вадим Елфимов:

Так, Мазепа бегал на побегушках у шведов, а закончил тем, что сбежал к туркам, куда и вывез всю украинскую казну. Петлюра пошел и того дальше. Борясь за «самостiйнiсть», он в конце концов и сам продался, и Украину продал извечным врагам украинского народа полякам. В 1920 году он заключил с Пилсудским договор, по которому сходу отдавал Польше всю Западную Украину. Но этого показалось ему мало, и Петлюра обязался восстановить в утраченных правах на все украинские земли всех польских помещиков. В размерах «до Переяславской Рады». Но и это еще не все. Закончил Петлюра тем, что рассылал письма в европейские столицы с предложением хоть кому-нибудь сдать горячо любимую им Украину «в аренду» на пять лет. Очевидно, с последующим автоматическим продлением. Впрочем, этот пункт договора мелким шрифтом уже не имел значения – даже в Лондоне не клюнули на приманку. Форин-офис резонно определил Петлюру как «известного бандита, с которым нельзя иметь дела по причине его непостоянства». Что уж говорить про Бандеру? Тот просто служил Гитлеру, как бешеная собака. Его же последыши, бандеровцы, уже после войны служили ножами и удавками и американцам, и англичанам. Служили бы и полякам, если бы те не были тогда «советскими». Сегодня полякам служить можно. Об этом открыто заявил Зеленский в Киеве. Как говорится, куда от судьбы денешься?

Вадим Елфимов:

Именно так, как свою судьбу, Зеня и определил польского президента, встретив его в Раде следующими сакральными словами: «Гость в дом – Бог в дом». Похоже, с Зеней были солидарны и все украинские парламентарии, а точнее – парламентеры, пришедшие с белым флагом услышать от Дуды условия их капитуляции и сдачи в аренду оставшейся в их распоряжении части Украины. Как вы думаете, какие это условия? Попробуйте угадать с трех раз. Да, точно такие, как и у Пилсудского, кумира Дуды. Отныне между Польшей и Украиной больше нет границ. Правда, неизвестно, как тогда будут отлавливать украинцев призывного возраста – а это от 16 до 70 – бегущих в Польшу от мобилизации. Возможно, их призывать теперь будут уже польские полицейские. Будущий украинский закон «Об особом правовом статусе граждан Польши», гласит: поляки смогут занимать выборные украинские должности, быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий и даже получать доступ к секретным данным, быть судьями. Ну, и в довершение – там, где судьи, там и полицейские, не так ли? - польская полиция получит право следить за правопорядком в Украине.