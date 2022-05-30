Прямой эфир

Будут дежурить сотрудники МВД. В белорусских школах усилили пропускной режим к последнему звонку

30 мая 2022 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пропускной режим усилен в школах Беларуси. Это связано с проведением последних звонков по случаю окончания учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность детей и взрослых обеспечивают сотрудники МВД. 30 мая представители ведомства дежурят в каждом учебном заведении. На прилегающей территории общественный порядок и дорожную безопасность будут обеспечивать группы быстрого реагирования и экипажи ГАИ.

Выпускники на последний звонок возложат цветы у стелы «Минск – город-герой». Подробнее.

Будут дежурить сотрудники МВД. В белорусских школах усилили пропускной режим к последнему звонку-1

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Данные меры являются неотъемлемой составляющей обеспечения личной безопасности и практикуются во всем мире. С учетом этого, прошу с пониманием отнестись к данным ограничениям и учесть эту информацию. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, противоправных действий со стороны неизвестных, прошу незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить по телефону 102.

Будут дежурить сотрудники МВД. В белорусских школах усилили пропускной режим к последнему звонку-4

В МВД также напомнили о необходимости соблюдения правопорядка выпускниками во время культурных мероприятий вне школьных стен.

# Последний звонок # общество # Александр Купченя # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
23 года трагедии на Немиге. Родственники и неравнодушные несут цветы к мемориалу в Минске
30 мая 2022 08:23

23 года трагедии на Немиге. Родственники и неравнодушные несут цветы к мемориалу в Минске

30 мая Президент обсудит законопроект с представителями правительства. Есть спорные вопросы
30 мая 2022 08:12

30 мая Президент обсудит законопроект с представителями правительства. Есть спорные вопросы

«Здесь, как оазис, в котором все братья». Выставку фотографий с прошлого фестиваля национальных культур открыли в Гродно
30 мая 2022 07:53

«Здесь, как оазис, в котором все братья». Выставку фотографий с прошлого фестиваля национальных культур открыли в Гродно