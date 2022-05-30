Будут дежурить сотрудники МВД. В белорусских школах усилили пропускной режим к последнему звонку

Новости Беларуси. Пропускной режим усилен в школах Беларуси. Это связано с проведением последних звонков по случаю окончания учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность детей и взрослых обеспечивают сотрудники МВД. 30 мая представители ведомства дежурят в каждом учебном заведении. На прилегающей территории общественный порядок и дорожную безопасность будут обеспечивать группы быстрого реагирования и экипажи ГАИ. Выпускники на последний звонок возложат цветы у стелы «Минск – город-герой». Подробнее.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Данные меры являются неотъемлемой составляющей обеспечения личной безопасности и практикуются во всем мире. С учетом этого, прошу с пониманием отнестись к данным ограничениям и учесть эту информацию. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, противоправных действий со стороны неизвестных, прошу незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить по телефону 102.