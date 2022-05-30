«Поразил уровень, неожиданный для нас». Кто победил на конкурсе циркового искусства в Гомеле?

Новости Беларуси. Удивительные трюки, магия и искренний смех. В Гомеле прошел Международный конкурс любительского циркового искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый в нашей стране фестиваль подобного формата. О новой странице в культурной летописи юго-восточного региона расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

На участие в Международном фестивале любительского циркового искусства свои заявки прислало более 30 коллективов. Организаторы отобрали девять сильнейших из России и Беларуси. Борьба за Гран-при конкурса развернулась на арене Гомельского цирка.

Конкурсная программа фестиваля включает состязание в шести жанрах: акробатика, воздушная гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика и фокусы. Наблюдать за выступлениями и поддерживать конкурсантов пригласили всех желающих. Для начинающих артистов возможность показать свои таланты на настоящей арене цирка – уникальный шанс.

Ксения Соловьева, участница заслуженного коллектива Южного Урала цирковой студии «Феерия» (Челябинская область):

Я как-то пошла на представление цирковой студии, куда я сейчас хожу, и моя мама решила меня туда отвести. Уже 10 лет занимаюсь здесь. Эмоций полно – это восторг, удивление.

Фестиваль – это не только творческое соревнование, но и праздник дружбы. Для гостей Гомеля подготовили широкую программу с экскурсиями, а также мастер-классами от профессиональных артистов циркового жанра. Они же и оценивали выступления юных любителей. Возглавил жюри народный артист РСФСР Евгений Майхровский, легендарный клоун Май. В списке главных судейских критериев – артистизм, оформление реквизитов и костюмов, постановка номера, а также техника и мастерство исполнения.

Артем Калашников, член жюри (Россия):

Мы до сих пор находимся под очень сильным впечатлением от номеров и коллективов, которые видели вчера в конкурсной программе. Очень поразил уровень, неожиданный для нас. Он оказался очень высоким. Практически все коллективы показали уровень профессиональных цирковых шоу.

Оценка отдельных номеров разных жанров составила общий рейтинг любительских трупп. По единогласному мнению жюри обладателем Гран-при стал заслуженный любительский коллектив Беларуси, народный цирк имени Валерия Абеля. Организаторы надеются, что скоро цирковой фестиваль станет новым брендом культурной жизни гомельского региона.