«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии

Еще каких-то 20 лет назад о послеродовой депрессии никто не слышал. Считалось, что мама после рождения ребенка счастлива по умолчанию. Если ее что-то не устраивало, то это списывали на капризы или изменения гормонального фона. Однако послеродовая депрессия существует, исследования это подтвердили. Оказывается, этому заболеванию подвержены от 10 до 20 % женщин. О том, как понять молодой маме, что у нее послеродовая депрессия, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Как отличить, мне интересно, ты в депрессии или просто устал от того, что у тебя изменилась жизнь? Ведь можно сказать, что каждая мама впадает в состояние измененное, потому что меняется вся ее жизнь. Она 24 на 7 с ребенком. Она устает, гуляет и кормит. Разные бывают жизненные ситуации. Ведь почему не доверяют мамам, которые говорят, что у меня депрессия? Говорят, что ты просто устала. Где эта грань усталости и депрессии?