«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии

Еще каких-то 20 лет назад о послеродовой депрессии никто не слышал. Считалось, что мама после рождения ребенка счастлива по умолчанию. Если ее что-то не устраивало, то это списывали на капризы или изменения гормонального фона. Однако послеродовая депрессия существует, исследования это подтвердили. Оказывается, этому заболеванию подвержены от 10 до 20 % женщин. О том, как понять молодой маме, что у нее послеродовая депрессия, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Как отличить, мне интересно, ты в депрессии или просто устал от того, что у тебя изменилась жизнь? Ведь можно сказать, что каждая мама впадает в состояние измененное, потому что меняется вся ее жизнь. Она 24 на 7 с ребенком. Она устает, гуляет и кормит. Разные бывают жизненные ситуации. Ведь почему не доверяют мамам, которые говорят, что у меня депрессия? Говорят, что ты просто устала. Где эта грань усталости и депрессии?
Ирина Родцевич, психолог родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница г. Минска»:
Безусловно, так и есть. Потому что в большинстве случаев у многих женщин существует такое понятие, как анозогнозия, то есть полное отрицание каких-либо симптомов заболевания. При котором человек считает свою усталость – это всего лишь такая форма, манипуляция окружающими в том числе. Потому что одна усталость не является критерием, на основании которого можно выставить диагноз послеродовой депрессии. Прежде всего отличает что? Отличают следующие критерии. Важный критерий такой, первый, наверное – это когда женщина все-таки понимает, что ее этот недосып не компенсируется. У нее возникает стойкое нарушение сна. Когда она даже при возможности отдохнуть, поспать все равно испытывает раздражительность, реактивность либо наоборот гиперсомнию. То есть у нее постоянное сонливое состояние, из-за которого она также может ощущать чувство вины, на фоне которого у нее возникает мысль о том, что я плохая мама, не справляюсь, со мной что-то не так. Ведь раньше я слышала истории о том, что как-то женщины с этим жили, что-то для этого предпринимали. Но все те попытки, которые я использовала, эти все советы, которые я слышала, мне не дали никакого результата, никакой уверенности. В принципе, это состояние – все-таки следует понимать, что оно даже не столько психологизированное, это диагноз медицинский.
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