Салют на День города Минска-2018. Где смотреть и во сколько?

Новости Беларуси. Главный день праздничных мероприятий, посвященных Дню города Минска, завершит салют.

Как сообщает начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу состоится 8 сентября в 23:00 на площадке у Дворца спорта.

Салют продлится 15 минут. За это время небо над городом будет раскрашено яркими цветами. Для фейерверк-шоу была подобрана также специальная музыкальная программа.