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Салют на День города Минска-2018. Где смотреть и во сколько?

06 сентября 2018 08:18
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Новости Беларуси. Главный день праздничных мероприятий, посвященных Дню города Минска, завершит салют. 

Как сообщает начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу состоится 8 сентября в 23:00 на площадке у Дворца спорта. 

Салют продлится 15 минут. За это время небо над городом будет раскрашено яркими цветами. Для фейерверк-шоу была подобрана также специальная музыкальная программа. 

Куда сходить и что посмотреть в День города Минска. Все самое интересное в одном материале (читать далее). 

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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