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7500 военнослужащих, 260 единиц техники и около 30 самолётов и вертолётов: в Беларуси проходит командно-штабное учение ВС

06 сентября 2018 08:18
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Новости Беларуси. Масштабное командно-штабное учение начинается 6 сентября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7500 военнослужащих, 260 единиц техники и около 30 самолётов и вертолётов: в Беларуси проходит командно-штабное учение ВС-1

Об этом говорит задействованный ресурс: 7500 военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. Учение – завершающий этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в 2018 году. Оно спланировано в два этапа и продлится до 12 сентября.

7500 военнослужащих, 260 единиц техники и около 30 самолётов и вертолётов: в Беларуси проходит командно-штабное учение ВС-4

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
На первом этапе будут отработаны вопросы управления и подготовки к отражению агрессии Вооруженными Силами Республики Беларусь. На втором этапе будут отработаны вопросы управления и практического применения вооруженных сил и военной организации государства с целью сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

7500 военнослужащих, 260 единиц техники и около 30 самолётов и вертолётов: в Беларуси проходит командно-штабное учение ВС-7

Для выполнения всех задач, которые ставятся перед военными, будут задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Белоконев # Фотофакт

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