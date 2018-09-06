7500 военнослужащих, 260 единиц техники и около 30 самолётов и вертолётов: в Беларуси проходит командно-штабное учение ВС

Новости Беларуси. Масштабное командно-штабное учение начинается 6 сентября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорит задействованный ресурс: 7500 военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. Учение – завершающий этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в 2018 году. Оно спланировано в два этапа и продлится до 12 сентября.

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

На первом этапе будут отработаны вопросы управления и подготовки к отражению агрессии Вооруженными Силами Республики Беларусь. На втором этапе будут отработаны вопросы управления и практического применения вооруженных сил и военной организации государства с целью сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.